Les images Hawkeye mettent en valeur Echo et le casting de soutien de Stellar

Les fans de Marvel n’ont pas à attendre trop longtemps pour rejoindre Clint Barton dans sa prochaine aventure festive Oeil de faucon, et plusieurs nouvelles images taquinent le casting de soutien stellaire pour rejoindre l’ancien Avenger sur Disney +. Parallèlement aux images de Clint Barton de Jeremy Renner et de Kate Bishop de Hailee Steinfeld, nous examinons également Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, la mère de Kate; Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne, le premier mentor de Barton ; et Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui recevra sa propre série autonome après son introduction dans Oeil de faucon.

Oeil de faucon se déroule dans la ville de New York post-blip où l’ancien Avenger Clint Barton (Jeremy Renner) AKA Hawkeye a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace de son passé se présente, Hawkeye s’associe à contrecœur avec l’archère qualifiée de 22 ans Kate Bishop pour démêler un complot criminel. La série Disney + s’inspirera beaucoup de la bande dessinée acclamée par la critique de Matt Fraction qui a commencé en 2012, tout en intégrant des éléments de l’univers cinématographique Marvel en cours. La série présentera les mêmes menaces au niveau de la rue, y compris l’introduction du gang souvent hilarant inepte connu sous le nom de The Tracksuit Mafia, les événements servant de toile de fond au développement de la relation enseignant-élève entre Clint Barton et Kate Bishop.

Les premières réactions à la série jusqu’à présent ont fait l’éloge de l’aventure au niveau de la rue, Jeremy Renner ayant récemment déclaré que ce changement d’échelle se produirait. Oeil de faucon en dehors des autres sorties MCU. « Ce sont tous des saveurs très différentes, n’est-ce pas ? » les Vengeurs dit l’étoile. « Ce que nous avons traité jusqu’à présent, c’est Thanos, des trucs intergalactiques et des gens qui volent avec des éclairs sortant de leurs orifices. Mais avec Oeil de faucon, c’est un monde très accessible. C’est ce qui, je pense, le séparera des autres. Il y a une part d’humain et beaucoup d’émotion.

La série présentera également Kate Bishop à la mêlée Marvel, un personnage qui deviendra probablement un pilier du MCU alors qu’elle reprend le manteau de Hawkeye de Clint Barton. Créée par l’écrivain Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, Kate Bishop est une archère et une artiste martiale hautement qualifiée, ainsi qu’un personnage que les fans de Marvel espéraient voir à l’écran depuis un certain temps, l’actrice Hailee Steinfeld étant clairement la favorite. jouer le rôle aussi longtemps. Steinfeld gère bien la pression, assurant aux fans que les débuts de Bishop vaudront la peine d’attendre. « Je suis conscient que c’est un personnage que les gens voulaient voir prendre vie depuis très longtemps », a déclaré Steinfeld. «Je ne pense pas que je suis nécessairement inquiet. Ce spectacle répondra à leurs attentes déjà élevées.

Tony Dalton et Very Farmiga sont également présentés dans la dernière saison, Dalton s’étant récemment lancé dans le rôle de Swordsman. Créé par Jonathan Igla, qui est également scénariste en chef, et avec Rhys Thomas à la tête de l’équipe de réalisation, {Hawkeye} devrait présenter ses deux premiers épisodes le 24 novembre 2021 sur Disney +, et comprendra six épisodes, se terminant en décembre. 22 dans le cadre de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.





