IF, nouveau film de John Krasinski : distribution et date de sortie

Du succès des films »Un endroit silencieux » et sa suite, les fans ont été ravis de voir le prochain projet de film réalisé par Jean KrasinskYo. Après une longue attente, le film »SI » La production vient de commencer, Krasinski faisant l’annonce officielle via son Instagram.

Ce projet sera une nouvelle voie pour Krasinski en tant que réalisateur, car ce sera un film pour toute la famille, contrastant fortement avec les productions précédentes qui étaient totalement axées sur le genre de l’horreur. L’histoire sera basée sur une idée originale de Krasinski sur le voyage d’un garçon pour redécouvrir son imagination. On dit également qu’il a ses racines dans les genres fantastiques et comiques.

Bien que de nombreux autres détails sur le film ne soient pas connus pour le moment, la nouvelle publication a révélé que le cinéaste nominé aux Oscars, Janusz Kaminskitravaillera sur le film en tant que directeur de la photographie, après avoir travaillé avec Steven Spielberg dans la comédie musicale acclamée »West Side Story ».

»IF » sera le cinquième film réalisé par Krasinski, et sa cinquième fois qu’il écrit un scénario. Alors que beaucoup connaissent Krasinski pour avoir joué dans la série comique populaire « The Office » pendant neuf saisons, il est récemment devenu un réalisateur connu, avec des critiques applaudissant son travail sur « A Quiet Place » et « A Quiet Place Part II ». Il a également réalisé la comédie romantique »The Hollars », écrite par Jim Strouse » et aussi »Brief Interviews with Hideous Men ».

Le casting de »IF » aura de grands acteurs dans son casting, étant le plus intéressant Steve Carell, qui travailleront à nouveau avec Krasinski après avoir participé ensemble à »The Office ». De la même forme, Ryan Reynolds aura un rôle principal dans le film, ainsi que Phoebe Waller-Bridge, Bobby Moynihan, Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Alan Kim et Cailey Fleming.

Le film devrait sortir dans toutes les salles le 24 mai 2024.