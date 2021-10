Coldplay a annoncé une impressionnante tournée mondiale pour 2022 et l’Amérique latine est présente

Quelques semaines après la sortie de son single Mon universet à côté de rien de moins que Bts, Jeu froid Maintenant, il vient d’annoncer qu’en 2022, il se plongera dans un impressionnant tour du monde qui les mènera dans différentes villes du monde. Le groupe britannique dirigé par Christophe Martin Il a d’abord invité ses fans à travers des stories Instagram à ne pas rater une nouvelle qu’ils allaient annoncer ce jeudi. Enfin, ils ont publié les dates de chacun de leurs concerts sur tous leurs réseaux sociaux.

Alors que la pandémie de coronavirus s’estompe grâce au processus de vaccination dans le monde, les événements de masse, tels que les concerts et les matchs de football, reviennent à la normale. En fait, le fait que le groupe basé à Londres ait annoncé une série de concerts dans différents pays pour l’année à venir en est une indication.

Dans le cas de Coldplay, la tournée sera donnée par leur nouvel album studio intitulé Musique des sphères, qui d’ailleurs sera disponible à partir de 15 octobre. Cet album a non seulement la collaboration du boys band coréen du moment, BTS, mais aussi avec Selena Gomez.

+ Dates de la tournée mondiale de Coldplay pour 2022

Avec une longue publication, Coldplay a dit aux fans à quel point ils étaient heureux d’annoncer une tournée mondiale après une si longue période. « Jouer en direct et trouver des liens avec les gens est la raison pour laquelle nous existons en tant que groupe. Nous planifions cette tournée depuis des années et nous sommes très heureux de jouer des chansons de tout notre temps ensemble. »ils ont commencé par dire.

Pendant ce temps, ils ont également évoqué la crise climatique que connaît la planète et comment cela les a motivés à effectuer une tournée durable. « En même temps, nous sommes très conscients que la planète est confrontée à une crise climatique. Nous avons donc passé les deux dernières années à consulter des experts environnementaux pour rendre cette tournée aussi durable que possible et, surtout, exploiter le potentiel de la tournée pour relancer les choses. Nous ne ferons pas tout correctement, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons et à partager ce que nous apprenons. C’est un travail en cours et nous sommes vraiment reconnaissants pour l’aide que nous avons reçue jusqu’à présent. « ils se disputèrent.

La tournée débutera en mars 2022 à Costa Rica et se terminera en septembre en Rio de Janeiro. Ici toutes les dates.

Mars 2022

18 mars : San José, Costa Rica

22 mars : Saint-Domingue, République dominicaine.

25 mars : Monterrey, Mexique.

29 mars : Guadalajara, Mexique.

avril 2022

3 avril : Mexico, Mexique.

23 avril : Santa Clara, Californie, États-Unis.

26 avril : Los Angeles, Californie, États-Unis.

Mai 2022

3 mai : Phoenix, Arizona, États-Unis.

6 mai : Dallas, Texas, États-Unis.

8 mai : Houston, Texas, États-Unis.

28 mai : Chicago, Illinois, États-Unis.

juin 2022

1er juin : Washington DC, États-Unis.

4 juin : East Rutherford, NJ, États-Unis.

8 juin : Philadelphie, États-Unis.

11 juin : Atlanta, Géorgie, États-Unis.

14 juin : Tampa, Floride, États-Unis.

juillet 2022

2-3 juillet : Francfort, Allemagne.

8 juillet : Varsovie

10 et 12 juillet : Berlin, Allemagne.

16 et 17 juillet : Paris, France.

Août 2022

5 et 6 août : Bruxelles, Belgique.

12, 13 et 16 août : Londres, Royaume-Uni.

23 août : Glasgow, Royaume-Uni.

Septembre 2022

10 septembre : Rio de Janeiro, Brésil.

