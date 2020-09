Call of Duty: Black Ops Cold War pourrait arriver plus tôt sur PS5 que sur Xbox Series X

Avec le début du mois de septembre, un véritable marathon de jeux vidéo a commencé, et c’est qu’à partir de ce mois et jusqu’à fin 2020, nous aurons un grand nombre de sorties très attendues. L’un d’eux est sans aucun doute Call of Duty: Guerre froide Black Ops, une suite directe des premiers Black Ops et qui promet de nous apporter de nombreuses heures de plaisir.

Le jeu arrivera en novembre pour la génération actuelle de consoles, mais bien sûr, une version pour Xbox Series X et PS5 a également été annoncée qui comportera un grand nombre d’améliorations, telles que 4k, 120 ips, prise en charge du lancer de rayons et suppression de l’écran de téléchargement. Cela n’a pas encore de date de sortie officielle, mais de nouvelles indications suggèrent qu’il pourrait arriver plus tôt sur la console Sony.

La version bêta de Black Ops Cold War arrive sur PS4 plus tôt

Comme indiqué sur la page de titre officielle, la version PS5 “est prévue pour fin novembre 2020 aux États-Unis et au Canada, et pour fin 2020 dans le reste du monde”. Cependant, juste après cela indique que la version Xbox Series X sortira à la fin de l’année. Si les deux versions arrivaient simultanément, cela n’aurait pas de sens de faire cette différenciation, et cela indique clairement qu’il peut y avoir une sorte de exclusivité temporaire en faveur de Sony, comme avec la version bêta du jeu.

Cette information n’est pas seulement reflétée sur le site Web, et nous pouvons trouver une différence notable dans la dernière bande-annonce de la campagne. Cela a une version pour chaque console, et bien que Sony indique ces mêmes dates, Microsoft se réfère au site officiel pour plus d’informations, ce qui est encore une fois assez étrange. Cependant, l’une des choses également frappantes à ce sujet est que la PS5 pourrait-elle arriver plus tard ici en Europe?

Comme nous vous le disons, ce n’est pas officiel pour le moment, mais compte tenu du fait que les entreprises sont généralement très claires avec ce type d’informations, il est tout à fait logique de penser que cette exclusivité temporaire existe vraiment. Et vous, êtes-vous d’accord avec ce type d’accords exclusifs?