Nvidia Ampere le dit clairement: le PC reste le système de nouvelle génération le plus puissant

Les nouvelles cartes graphiques Ampere font un énorme bond en avant en termes de performances – et enfin le rapport qualité-prix de Nvidia est convaincant. Pendant ce temps, Sony publie plus de jeux PS4 et PS5 pour PC, et Microsoft sort également tous les jeux des développeurs Xbox internes pour l’ordinateur. De plus en plus de joueurs se demanderont pourquoi ils ont besoin des nouvelles consoles.

Je n’avais pas cru aux rumeurs enthousiastes qui ont conduit à la présentation Ampère. Un peu plus de performances, une petite mise à niveau du lancer de rayons, qui devra probablement suffire aux joueurs sur PC. Lors de la présentation de sa cuisine, le PDG de Nvidia, Jen-Hsung Huang, a d’abord parlé de choses qui m’ennuyaient, comme Nvidia Broadcast pour YouTubers, jusqu’à ce qu’une diapositive sur les performances du RTX 3080 apparaisse.

Le RTX 3080 devrait être nettement plus résistant que le RTX 2080 Ti – et plusieurs centaines d’euros moins cher.

Pour environ 700 euros, le RTX 3080 devrait offrir des performances nettement supérieures à celles du précédent produit phare de 1150 euros, le RTX 2080 Ti – selon le jeu, selon Nvidia, même le double des performances est possible. “Très bien,” ai-je pensé et j’ai arrêté la vidéo. Une autre fuite ridicule de battage médiatique au sujet de l’ampérage présumé. Pourquoi est-ce que je regarde toujours quelque chose comme ça?

“Nvidia a-t-il toujours toutes les tasses dans le placard?”

Moment! C’est la présentation officielle (d’accord, je l’ai regardée quand j’étais un peu fatiguée …). J’ai dû mal comprendre quelque chose. J’ai appuyé sur play et plus tard, la diapositive est revenue. Complété par le RTX 3070, qui arrive sur le marché pour 500 euros. Il devrait au moins être un peu plus rapide que le RTX 2080 Ti – pour moins de la moitié du prix. «Tu veux te moquer de moi», ai-je pensé. “Attendons les repères.” Plus tard, il s’agissait du RTX 3090, un monstre de performance pour les jeux 8K pour 1500 euros, ce qui devrait être inabordable pour la plupart des joueurs. En fait, cette carte est également très bon marché pour ce qui est proposé.

Je voulais des repères, puis ils sont venus. Digital Foundry a immédiatement publié un RTX 3080 pratique avec les premiers résultats. Leurs performances sont en moyenne 70% supérieures à celles du RTX 2080. Bien sûr, de nombreux autres tests sont nécessaires pour un jugement final, mais quand même: 70%! Les gars de la fonderie numérique en ont parlé calmement, comme si c’était la chose la plus normale au monde. “N’est-ce pas aussi incroyable que cela puisse paraître?” Pensai-je. Entrez Linus de Linus Tech Tips: “Vous venez de voir la même chose que moi? Le RTX 3070 offrira des performances supérieures au 2080 Ti pour moins de la moitié du prix. Nvidia a-t-il toujours toutes les tasses dans le placard?”

J’ai trouvé la réaction plus appropriée. À titre de comparaison: le saut de performance de la GTX 1080 Ti au RTX 2080 Ti était d’environ 30%, maintenant il est d’environ 70%. Et ce n’est pas tout: grâce à DirectStorage, les nouvelles cartes graphiques peuvent charger des données telles que les textures du SSD beaucoup plus rapidement, comme le permet l’architecture PS5. Cela devrait conduire à des temps de chargement ultra courts. Et donc la PS5 a un argument de moins par rapport au PC.

Et la performance avec le traçage de rayons sophistiqué de simulation de lumière? L’ampère doit être entre 1,5 fois et deux fois plus élevé qu’avec Turing. Turing n’a permis d’essayer la simulation de lumière que pour la première fois; avec Ampere, le lancer de rayons pourrait devenir la norme dans les nouveaux jeux. Certainement aussi parce que la PS5 et la Xbox Series X permettent également les simulations, quoique à un niveau bien inférieur.

Les performances du lancer de rayons augmentent considérablement avec les amplis.

Les jeux PS5 et Xbox arrivent sur PC

Microsoft a annoncé que tous les jeux Xbox Game Studios seront également disponibles sur PC. Ceux-ci incluent les futurs titres de marque Halo, Forza, Gears of War et Fable. Après quelques réticences, Sony a rejoint la stratégie. Les anciennes exclusivités PS4 “Horizon: Zero Dawn” et “Death Stranding” sont déjà disponibles pour le PC, et d’autres jeux PlayStation sont en route. Les titres qui ne sont disponibles que pour les consoles pourraient appartenir au passé. Et sur un PC Ampere, ils fonctionnent avec une qualité supérieure – la Xbox Series X et la PS5 ne peuvent se rapprocher que d’un RTX 2080.

Sur PC, les jeux PlayStation comme «Horizon: Zero Dawn» offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que la compatibilité grand écran.

Le PC impressionne également par ses avantages classiques

En dehors de cela, il y a les avantages PC typiques pour les joueurs: tous les jeux sont dans la même bibliothèque, et les joueurs sur PC peuvent choisir librement les paramètres graphiques, de sorte que le résultat soit une belle apparence ou une fréquence d’images élevée. Les PC peuvent également être mis à niveau, afin que les joueurs puissent jouer au plus haut niveau pendant des années.

Quels sont les avantages de la PS5 et de la Xbox Series X?

Le principal argument en faveur des consoles est sans aucun doute le prix probablement plus bas. On ne connaît pas encore les prix des nouvelles consoles, il devrait se situer autour de 500 à 600 euros. C’est environ la moitié du prix d’achat d’un PC de jeu décent, plutôt moins. De plus, les jeux sur console ont tendance à coûter plus cher entre 60 et 70 euros, et l’expérience a montré que les prix baissent plus lentement et moins brusquement que les jeux PC.

La manette de jeu PS5 offre un système de rétroaction complexe.

Consoles Advantage: Quiconque obtient une Xbox Series X et achète un abonnement Game Pass paie dix euros par mois pour accéder à plus de 100 jeux et à tous les nouveaux titres exclusifs de Xbox Game Studios. Les consoles ont également des fonctionnalités spéciales telles que le son 3D pour les casques PS5 et les fonctions de rétroaction du contrôleur DualSense de Sony. La Xbox Series X offre une compatibilité descendante étendue avec les anciens jeux Xbox.

De plus, il existe déjà plus de jeux avec HDR pour PS4 et Xbox One que pour PC, et les images impressionnantes à contraste élevé devraient même devenir presque standard pour les consoles de nouvelle génération. C’est parce que les consoles sont connectées à des téléviseurs, qui permettent aujourd’hui le HDR sous une forme ou une autre. Les moniteurs ne sont pas encore très avancés, le HDR n’est souvent que sur l’emballage, les avantages sont limités. Microsoft souhaite même moderniser certains anciens jeux Xbox pour la série X avec HDR, j’attends avec impatience de plus amples informations.

La Xbox Series X veut convaincre avec une compatibilité descendante et un support HDR étendu.

Après tout, les consoles bénéficient du fait qu’aucun Windows ne fonctionne sur elles. Je suis désolé, mais même si le système d’exploitation fonctionne mieux et plus stable aujourd’hui que par le passé, cela peut encore être une épreuve. Par exemple, j’ai récemment connecté mon téléviseur en tant que deuxième moniteur et l’ai réglé sur QHD avec HDR et 120 Hertz via la résolution forcée. Et soudain, HDR a également fonctionné sur mon premier moniteur, ce qui, pour une raison inexplicable, n’avait pas été le cas auparavant.

Des messages d’erreur mystérieux, des incompatibilités et des plantages font toujours partie de l’expérience Windows. Si je veux me détendre et jouer à un jeu le week-end, cela m’énerve. Les consoles fonctionnent généralement parfaitement.

Conclusion: Nvidia Ampere renforce le PC comme une alternative de nouvelle génération

Le PDG de Nvidia, Jen-Hsung Huang, est à juste titre fier de son nouveau bébé.

Les nouvelles cartes graphiques Ampere sont une offre carrément écrasante pour les joueurs. Avec une augmentation attendue de 70% des performances, des temps de chargement plus rapides grâce à une meilleure connexion aux SSD et des options de traçage de rayons considérablement renforcées, Nvidia utilise une technologie impressionnante. Les prix sont élevés par rapport aux consoles, mais lorsque l’on compare les cartes graphiques, le rapport qualité-prix est excellent.

Pour aggraver les choses, de plus en plus d’exclusivités de console arrivent sur le PC. Sony aura plus de mal avec la PS5 qu’avec la PS4. Peu importe pour Microsoft, la société profite autant des PC Windows que de la Xbox Series X, car elle gagne principalement son argent de jeu avec le service d’abonnement Game Pass. La compétition pour les systèmes et les stratégies a fait des merveilles pour les joueurs sur PC et les consoles. L’âge d’or du jeu commence.