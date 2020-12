HiSense A7 5G: c’est le premier mobile 5G avec un écran à encre électronique

HiSense est une marque que nous connaissons surtout en Europe pour ses téléviseurs, mais en Chine, son marché domestique, l’entreprise lance également des smartphones. De plus, Hisense propose une gamme, A, qui est composée uniquement et exclusivement d’appareils à affichage à encre électronique. C’est celui qui nous intéresse aujourd’hui, puisqu’un nouveau et singulier membre vient d’être incorporé: le HiSense A7 5G.

Dans le sillage du reste des terminaux de la série A, le HiSense A7 5G monte un écran à encre électronique, ce qui en soi est curieux, même si le plus frappant est qu’un mobile de ce type, qui n’est sûrement pas trop utilisé pour regarder du contenu en streaming ou jouer à des jeux, être compatible avec les réseaux 5G. Dans tous les cas, c’est officiel, alors apprenons à mieux le connaître.

5G et e-ink

Le HiSense A7 5G est un appareil assez simple et sans prétention. À l’arrière, on trouve le lecteur d’empreintes digitales et un petit module photographique où l’on voit le (seul) appareil photo et le flash LED. Il dispose également d’une prise casque, quelque chose qui ne se voit pas trop aujourd’hui. L’appareil est disponible en noir et blanc. Quoi qu’il en soit, parlons de votre écran.

HiSense affirme que l’avant a un «bord ultra-étroit» de 3,36 millimètres, ce qui en fait le «bord le plus étroit des produits d’affichage à encre électronique dans l’industrie aujourd’hui». Cela a un 6,7 pouces de taille, quelque chose conçu pour les utilisateurs à la recherche d’un mobile à lire. Plus d’écran équivaut à plus de contenu avant de tourner la page, après tout.

C’est un écran monochrome, malheureusement, mais c’est la résolution est de 300 pixels par pouce. Bien sûr, il est rétroéclairé. Il dispose de plusieurs options de taux de rafraîchissement, à savoir 688 ms, 364 ms, 174 ms et 136 ms, des chiffres trop élevés pour jouer, par exemple, mais largement suffisants pour être lus dans un livre électronique. En réalité, le logiciel a été ajusté pour améliorer le contraste des lettres. Comme il est évident, il s’agit d’un smartphone très conçu pour lire.

Et qu’y a-t-il à l’intérieur? Eh bien nous avons 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec un processeur UNISOC Tiger T7510 5G. Il est compatible avec les réseaux 5G NSA et SA et prend en charge une commutation transparente entre 4G et 5G. Il monte également un DAC AK4377AECB qui prend en charge l’audio haute résolution. Tout cela est alimenté par une batterie de 4770 mAh avec une charge rapide de 18 W et Android 10.

Versions et prix du HiSense A7 5G

Comme presque tous les mobiles HiSense, le HiSense A7 5G il reste en Chine et ne devrait pas quitter son marché intérieur. Il sera disponible en noir et blanc et son prix est de 1999 yuans, soit environ 250 euros pour changer.

