Jessica Chastain a endommagé sa peau de façon permanente en jouant Tammy Faye dans un nouveau biopic

Jessica Chastain peut bientôt être vue en partenariat avec Andrew Garfield pour raconter l’histoire de ce qui se passait derrière les caméras dans le monde des télévangélistes de renommée internationale et excentriques Jim et Tammy Faye Bakker dans Les yeux de Tammy Faye. Si vous allumiez le tube n’importe quel dimanche des années 80, vous pouviez trouver le programme qui fixait la formule et solidifiait la définition des télévangélistes pour les décennies à venir. Jessica Chastain révèle que le look unique de Tammy Faye a pris plus de 7 heures dans le fauteuil de maquillage.

« La plus longue était en fait de 7 heures et demie. Et je me suis installé et j’étais tellement paniqué. J’ai commencé à avoir des bouffées de chaleur parce que c’est tellement lourd et chaud. J’avais peur. C’était comme faire un vol longue distance tous les jours. Parce que si ça prend 7 ½ heures à mettre, ça va prendre au moins deux heures pour descendre. C’était préoccupant pour moi. J’étais inquiet pour ma circulation. Au moment où je suis monté sur le plateau ce premier jour, il était 7 ½ heures, j’étais comme, ‘Je n’ai plus d’énergie.’ Et elle est censée se montrer avec tellement d’énergie. C’était le look des années 90 – la toute fin. C’est la plupart des prothèses que j’ai portées. Même la poudre bronzante et le fond de teint sont tellement plus foncés, les cils sont plus épais. Le maquillage devient plus lourde à mesure qu’elle vieillit. »

Jessica Chastain a poursuivi: « Je pense que j’ai fait des dommages permanents à ma peau à ce sujet. Écoutez, je mange très pur et je prends très bien soin de ma peau et je reste à l’abri du soleil et de tout ça. Mais c’est lourd . Et quand vous le portez toute la journée tous les jours – le poids de celui-ci sur votre corps, il étire votre peau. Je l’ai finalement enlevé et je me suis dit : » J’ai l’air d’avoir 50 ans ! » (Rires.) Non, je plaisante. Mais ça va. C’est pour mon art. »

Bien qu’initialement célèbre pour son programme télévisé animé, le couple a finalement fait encore plus de publicité lorsque Jim Bakker a été inculpé, condamné et emprisonné pour de nombreux chefs d’accusation de fraude et de complot en 1989. Tammy Faye Bakker n’a pas été prouvée par les tribunaux comme coupable, mais a été considérée comme coupable aux yeux du public, qui a fini par effondrer leurs entreprises.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Un regard intime sur l’ascension, la chute et la rédemption extraordinaires de la télévangéliste Tammy Faye Bakker. Dans les années 1970 et 80, Tammy Faye et son mari, Jim Bakker, sont passés de modestes débuts à la création du plus grand réseau de diffusion religieuse au monde. et parc à thème, et étaient vénérés pour leur message d’amour, d’acceptation et de prospérité. Tammy Faye était légendaire pour ses cils indélébiles, son chant idiosyncratique et son empressement à embrasser des gens de tous les horizons. Cependant, il n’a pas fallu longtemps avant les irrégularités financières, les rivaux intrigants et le scandale ont renversé leur empire soigneusement construit. »

Réalisateur Michael Showalter (Le grand malade) porté l’histoire au grand écran avec l’aide du documentaire du même nom. Les yeux de Tammy Faye a également choisi Vincent D’Onofrio dans le rôle du télévangéliste Jerry Falwell et Cherry Jones dans le rôle de Rachel, la mère de Tammy Faye. Découvrez-le dans les salles le 17 septembre. Cette nouvelle provient du LA Times.

Sujets : Les yeux de Tammy Faye