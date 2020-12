Cyberpunk 2077: avec une astuce, vous pouvez jouer sur la Nintendo Switch

Cyberpunk 2077 est un jeu assez exigeant, c’est ce que le propriétaire d’un PS4 et Xbox One peut confirmer que l’action RPG est loin de bien se passer sur ces consoles. Il ne peut même pas fonctionner sur la Nintendo Switch, non? Cela fonctionne avec une astuce.

Voici comment jouer à Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch

YouTuber Nintendrew imagine cette astuce. Pour ce faire, vous avez besoin d’un commutateur avec un système d’exploitation piraté sur lequel vous devez installer l’application Google Stadia. Donc, fondamentalement, vous utilisez la version Stadia du jeu et jouez en streaming.

Vous pouvez voir exactement comment cela fonctionne ici dans la vidéo:

Cependant, cela fonctionne étonnamment bien. En mode dock, vous pouvez même lire «Cyberpunk 2077» avec une résolution de 1080p.

Cependant, vous devez savoir qu’il existe certains dangers associés au piratage du système d’exploitation Nintendo Switch. Parce que dans certaines circonstances vous «brisez» votre console, ce qui signifie qu’elle est défectueuse par la suite. Vous devez alors renoncer à la garantie car Nintendo interdit explicitement le piratage de la console.

Mais si vous voulez prendre le risque, vous pouvez utiliser «Cyberpunk 2077» sur le Nintendo Switch expérience.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂