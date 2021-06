T-Bo est-il dans le nouveau redémarrage d’iCarly ?

T-Bo sera-t-il dans le renouveau d’iCarly ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

le iCarly le redémarrage bat maintenant son plein, mais les fans spéculent toujours sur toutes les stars invitées possibles qui pourraient ou non apparaître dans le renouveau.

Comme les fans le savent déjà, alors que Sam Puckett de Jennette McCurdy n’apparaîtra pas dans le redémarrage, plusieurs autres personnages emblématiques seront de retour, dont Nevel Papperman et le principal Franklin.

Bien sûr que non tous un seul personnage de la série originale peut revenir pour la renaissance, mais il y a quelques personnages préférés des fans qui, espèrent-ils, parviendront toujours à faire leur apparition. Gibby est l’un, et T-Bo est l’autre.

T-Bo revient-il au redémarrage d’iCarly ?

T-Bo sera-t-il dans le renouveau d’iCarly ? Image : Paramount+, Nickelodeon

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation du retour de T-Bo dans la série Revival. Contrairement à Nevel, Mme Benson, Nora Dershlit et le principal Franklin, il n’y avait aucune mention ou aperçu de lui non plus dans les bandes-annonces.

L’acteur BooG!e – alias Bobbie Bowman – n’a pas non plus révélé ni dit quoi que ce soit à propos du redémarrage. Il a cependant partagé une publication Instagram en mai de lui-même portant un sweat à capuche avec une illustration de T-Bo et ses tacos emblématiques sur un bâton.

BooG!e célèbre également toujours T-Bo sur ses comptes de réseaux sociaux, retweetant souvent les fans et partageant des TikToks et des vidéos sur Instagram.

Depuis iCarly terminé, BooG!e semble avoir cessé d’agir après être apparu sur Disney XD Guide du joueur pour à peu près tout. Il a ensuite commencé un podcast et une chaîne Twitch.

Reste à savoir s’il reviendra ou non au redémarrage en tant que T-Bo emblématique. La bonne nouvelle est que de plus en plus d’invités et de caméos sont annoncés au fur et à mesure que les épisodes se poursuivent, et les fans espèrent que T-Bo apparaîtra en tant qu’invité surprise sur toute la ligne.

Les doigts croisés, il revient parce que nous avons DONC beaucoup de questions…

T-Bo vit-il toujours à Seattle ? Travaille-t-il toujours au Groovy Smoothie ? Le Groovy Smoothie existe-t-il toujours ? A-t-il révolutionné le marché du Food-On-A-Stick ? Est-il millionnaire maintenant ????

