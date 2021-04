Le réalisateur de Peaky Blinders a partagé une photo énigmatique du tournage

Peaky Blinders progresse régulièrement dans la réalisation de sa sixième et dernière saison. Le succès de la BBC est actuellement en préparation et des images révélatrices d’emplois de tournage au Royaume-Uni pourraient déjà être divulguées. Dans les dernières heures, une nouvelle image est apparue, mais c’était le réalisateur lui-même Anthony Byrne qui l’a partagé. Un détail énigmatique a rendu les fans fous et en a fait une tendance. De quoi s’agit-il?

« C’est putain de mercredi ..! », il a posté sur son compte Instagram avec une photo des personnages de Thomas Shelby (Cillian Murphy) et Lizzie Stark (Natasha O’Keeffe). La publication a généré les réactions des fans, a reçu plus de 32 mille commentaires et il y avait un détail qui a attiré l’attention du reste.

Byrne a mystérieusement couvert les visages de deux autres acteurs derrière les rôles principaux. Il l’a fait avec deux emojis et des fans ont supposé qu’ils étaient deux ajouts à la série. Pour le moment, il y a trois nouveaux visages: Ambre Anderson (Emma), James Frecheville (Animal Kingdom) et jeune Conrad Khan (County Lines), bien que les détails sur leurs personnages n’aient pas encore été publiés.

Les attentes pour la saison 6 augmentent de jour en jour, mais il n’y a pas encore de date de sortie à l’horizon. La bonne nouvelle pour les fans a été donnée par Steven Knight, créateur de fiction de la série, qui a assuré que Après les nouveaux épisodes, l’histoire se poursuivra sous la forme d’un film.

La sixième saison continue son cours en Liverpool et Murphy lui-même a téléchargé des images de son personnage. Les détails de l’intrigue sont encore inconnus, mais le grand Shelby restera au centre de la scène, comme l’écrivain Steven Knight l’a récemment dit: « Il peut y avoir des mondes qui font partie du monde de Peaky et qui ont à voir avec une autre personne, mais il est le centre autour duquel tout tourne. »