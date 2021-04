HBO partage une bande-annonce «  honnête  » pour la saison 8 de Game of Thrones

Une nouvelle bande-annonce du saison 8 de ‘Game of Thrones’ par HBO, qui a une nouvelle perspective sur les événements de la dernière saison de l’émission.

Près de deux ans après la fin de l’émission et alors qu’un certain nombre de projets « Game Of Thrones » sont en développement, il y a eu beaucoup d’informations sur la franchise récemment en raison de son 10e anniversaire.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils prévoient une célébration massive des 10 ans de « Game of Thrones »

La série HBO célébrera 10 ans depuis la première de son premier épisode et ils ont appelé la série d’événements de célébration, « L’anniversaire du fer ». L’événement durera un mois, où les membres de l’équipe de distribution et de production partageront des interviews et des vidéos des coulisses, ainsi que du nouveau matériel sur HBO Max.

Suite à la sortie de la vidéo promotionnelle de «The Iron Anniversary», HBO a sorti de nouvelles bandes-annonces pour toutes les saisons. Cependant, la bande-annonce de la dernière saison de l’émission raconte les événements d’une manière plus «honnête».







Vous pourriez aussi être intéressé par: George RR Martin signe un nouveau contrat massif avec HBO

Contrairement à la bande-annonce originale de la saison 8, sortie avant le début de la saison en 2019, le nouveau clip ne laisse de côté aucun des événements les plus importants.

D’autre part, le prochain projet de la franchise basé sur le travail de George RR Martin, ‘Maison du Dragon’ est actuellement en production et se déroulera quelques siècles avant les événements de «Game Of Thrones».