Comment voir combien d’argent vous avez dépensé pour jouer à Fortnite

Depuis la sortie de Fortnite en 2017, des milliers de contenus ont été publiés par Jeux épiques pour la personnalisation de votre avatar entre skins, emotes et autres contenus esthétiques. Ceux qui ont joué à la célèbre bataille royale pendant plusieurs années auront dépensé des centaines et des centaines de V-Bucks à la fois dans le Game Store et dans le Battle Pass. Cependant maintenant, grâce à la nouvelle fonctionnalité de Fortnite. DD, un portail connu pour la collection de cartes interactives Fortnite, il est possible de connaître le chiffre exact du V-buck dépensé pour l’achat du contenu esthétique susmentionné.

C’est très simple à faire: accédez simplement à Fortnite.GG et ouvrez le menu déroulant dans le coin supérieur gauche. Il faut donc cliquer sur « Mon casier » et connectez-vous avec votre compte Epic Games. Le résultat peut vous surprendre, comme cela est arrivé aux gestionnaires de site Fortnite Intel une fois qu’ils ont découvert qu’ils avaient dépensé 118.200 V-Buck depuis qu’ils ont commencé à jouer à Battle Royale. Il est clair que les chiffres se réfèrent à la monnaie du jeu, pas à l’argent réel, mais ils restent significatifs pour comprendre la centralité que les contenus esthétiques ont dans le jeu.

En trois ans et demi de vie, Fortnite est arrivé à la saison 6 du chapitre 2. Intitulé Fureur, la nouvelle saison renverse une fois de plus l’île de la bataille royale, la laissant engloutir par la nature. Cela signifie qu’en plus des phases de tir et de construction, il est désormais nécessaire de chasser les créatures sauvages qui peuplent le monde du jeu pour acquérir des ressources et construire, parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités, les armes primordiales sans précédent. Cette dernière mise à jour, datant du 16 mars, n’est pas la seule révolution à avoir frappé Fortnite: avec la précédente saison 5, le battle-royale a augmenté sa popularité grâce aux nombreux croisements avec des icônes tirées du cinéma, de la série télévisée. .et les jeux vidéo, qui ont également conduit à un certain nombre de skins et d’émotes très uniques. En général, c’est depuis plus de trois ans que le titre d’Epic Games a réussi à émerveiller et à impliquer sa communauté grâce à des contenus esthétiques toujours variés.

