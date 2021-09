Elon Musk et Grimes sont « semi séparés » après 3 ans de relation

Trois ans après avoir annoncé leur curieuse relation amoureuse, le milliardaire Elon Musk et le chanteur de synthpop Grimes auraient mis fin à leur relation dans un état qu’ils définissent tous les deux comme une « semi-séparation ». Le couple partage un fils d’un an et demi, et veillerait à ce que malgré tout, ils continuent à se rendre visite régulièrement.

Lors d’une récente conversation avec Page Six, Elon Musk a déclaré: « Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons, nous nous voyons fréquemment et nous sommes en bons termes. » Apparemment, l’état de leur relation découle des lourdes responsabilités commerciales de Musk.

« C’est principalement que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager sur d’autres continents et votre travail est principalement à Los Angeles. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce voisine », a noté Musk.

En mai 2020, Elon Musk et Grimes ont annoncé l’arrivée de leur premier enfant ensemble. Une histoire qui a fait les gros titres des médias après avoir révélé le curieux nom qu’ils ont choisi pour leur descendant : X Æ A-XII Musk, qui au début de l’année, ayant presque un an, sa mère a annoncé qu’il commençait déjà pour jouer de la musique sur vos synthétiseurs.

Grimes revelaría que ella y Musk decidieron llamar a su bebé de esa manera debido a que X significaba “una variable desconocida”, mientras que Æ era “su escritura élfica para Ai”, lo cual cuenta con el doble significado de “amor” e “ Intelligence artificielle ».

Contrairement à l’édition 2019 du Met Gala, Grimes et Elon Musk faisaient tous deux partie de la cérémonie qui s’est tenue il y a quelques semaines, bien que chacun arriverait séparément, se réunissant à l’intérieur du lieu, ce qui soulèverait déjà des soupçons sur l’état de leurs relations avec les médias. .

Il y a quelques mois, Grimes a révélé que, contrairement à ce que la grande majorité pourrait penser, Musk ne cautionne pas sa carrière musicale, ceci après avoir sollicité les commentaires de ses fans sur sa chanson « 100 Percent Tragedy », qui selon sa maison de disques, Columbia Records, n’avait aucun potentiel pour sortir en tant que nouveau single.