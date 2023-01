HBO Max a annulé le redémarrage de Gossip Girl après deux saisons

HBO Max

HBO Max a décidé d’annuler le redémarrage de Gossip Girl mais ce n’est pas une décision financière, la raison en est l’incapacité de la série à remporter un succès retentissant.

© IMDbRedémarrage de Gossip Girl

HBO Max pris la décision et redémarré une fille bavarde il n’atteindra pas un troisième lot d’épisodes, c’est pourquoi le prochain épisode le 26 janvier signifiera la fin de ce programme télévisé qui cherchait à capitaliser sur la popularité de la série originale du CW mais à aucun moment cela n’est devenu une rage comme cette histoire qui s’est déroulée de 2007 à 2014.

« Nous sommes très reconnaissants au showrunner / producteur exécutif Joshua Safran et aux producteurs exécutifs Stephanie Savage et Josh Schwartz de nous avoir ramenés dans l’Upper East Side et tous les scandales à Constance Billard »m’a dit HBO Max dans une déclaration notant qu’ils remercient également pour « le sens de la mode, les triangles amoureux et les trahisons qu’ils ont partagé avec de nouveaux publics ».

Fini Gossip Girl : c’est parti !

Alors qu’il y avait initialement beaucoup d’intérêt alimenté par les fans de la série originale, l’émission télévisée n’a pas réussi à capturer l’esprit nécessaire comme le faisait la tranche sur laquelle elle était basée. redémarrer. La vérité est que la deuxième saison a eu de meilleures critiques que la première, avec une note de Tomates pourries 100 % contre 69 % pour le premier lot d’épisodes.

« C’est avec le plus grand regret que je dois annoncer que Gossip Girl ne continuera plus sur HBO Max. »a déclaré Safran dans un message aux fans jeudi matin. Merci d’avoir regardé, et j’espère que vous vous connecterez à la finale jeudi prochain pour voir comment tout se passe. Câlins et bisous »a fini par partager le showrunner de cette série télévisée qui, dans son intrigue, est devenue forte de la relation des jeunes populaires avec les réseaux sociaux, Internet et la haute société new-yorkaise.

séries de HBO Max étoiles Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Johnathan Fernandez, Adam Chanler-Berat, Todd Almond, Laura Benanti, Grace Duah et Megan Ferguson. Kristen Bell de l’émission originale est revenue en tant que narratrice des événements qu’elle a présentés. une fille bavarde sur la plateforme de streaming.

