Quelle chanson de Pasión de Gavilanes Danna García et Michel Brown chantent-ils ?

Les acteurs qui donnent vie à Norma Elizondo Acevedo et Franco Reyes Guerrero chantent également dans la telenovela. Découvrez le titre de la chanson thème pour la jouer à l’infini !

© TelemundoDanna García et Michel Brown, protagonistes de Pasión de Gavilanes.

Une des Feuilletons télévisés le plus reconnu de tous les temps est de retour. Il s’agit de Passion des fauconsla fiction qui a fait ses débuts sur Telemundo en 2003 et qui a présenté cette année une deuxième saison désormais disponible sur Netflix. Avec 82 nouveaux épisodesla série romantique reprend l’histoire de ces trois frères qui cherchent à venger la mort d’un être cher mais qui ne peuvent éviter de se mêler aux filles du responsable.

Depuis la nouvelle que le drame reviendrait après deux décennies de repos, beaucoup a été spéculé sur ses protagonistes. Le casting original reviendrait-il? Qui oserait s’écarter ? Toutes ces questions ont déjà trouvé une réponse dans les nouveaux chapitres qui font désormais partie du catalogue de la plateforme de streaming et qui ont réussi à se positionner parmi les tendances.

La vérité est que les six acteurs qui ont su voler le cœur du public il y a 20 ans sont de retour. Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Juan Alfonso Baptista et Natasha Klauss Ils se sont une nouvelle fois mis dans la peau des personnages emblématiques qui ont sans aucun doute marqué un avant et un après dans leur carrière. C’est que, bien que chacun ait réussi à se détacher de Passion des fauconsla telenovela continue d’être le grand succès de toute sa carrière.

Probablement, ceux qui ont réussi à se démarquer des autres sont Danna García et Michel Brown. Le premier s’est démarqué en incarnant Norma Elizondo Acevedo et a pu devenir une star sur les réseaux sociaux. Après avoir brillé Passion des fauconsl’actrice colombienne a réussi à jouer dans d’autres succès tels que Un crochet au coeur Oui Belles calamités. Brown n’est pas loin derrière : l’interprète argentin a donné vie à Franco Reyes Guerrero. L’année dernière, il était à nouveau parmi les tendances avec Pressentimentla minisérie qui fait fureur sur Netflix.

+ La chanson de Danna García et Michel Brown dans Pasión de Gavilanes

Passion des faucons, sans aucun doute, se distingue par ses personnages captivants. Mais aussi pour sa bande-son entraînante. Si vous vous demandez quelle est la chanson que Danna García et Michel Brown ont chantée dans la telenovela, voici la réponse : elle s’appelle Sur le feu et vous pouvez également le trouver dans la version de Rosario Montes. Vous pouvez maintenant y jouer sans avoir à regarder chaque épisode en entier !

