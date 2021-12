Spider-Man: No Way Home exprime sa gratitude à une figure Marvel critique mais cruciale

Avi Arad peut rester en arrière-plan et maintenir une présence hors caméra ; cependant, le studio qu’il a aidé à établir ses bases dans le domaine du cinéma lui tient toujours une grande gratitude. Dans le film, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, dans lequel Avi Arad a agi en tant que producteur exécutif, il a reçu un message spécial d’appréciation et de gratitude lors du générique. Dans un geste grandiose, juste après avoir crédité le casting, le générique portait un message accentué adressé à Arad, qui disait :

LES CINÉASTES SOUHAITENT RECONNAÎTRE AVEC RECONNAISSANCE LE VRAI CROYANT ORIGINAL, AVI ARAD, DONT LA VISION A MENÉ LA VOIE À [BRING] CES PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES À L’ÉCRAN.

Le fait qu’Arad soit reconnu pour sa contribution à la conversion en direct du personnage de Marvel Comics vient de ses efforts initiaux dans les accords de licence pour la production de films sur les personnages de Marvel qui ont aidé à démarrer le studio et à obtenir des financements et des bénéfices importants. Après la sortie d’Arad, la commande de Marvel Studios a été exclusivement confiée à Kevin Feige, qui a ensuite aidé la société à fusionner avec Disney et à créer ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Marvel Cinematic Universe. Cependant, les graines de tout ont été semées il y a longtemps, et Arad y a joué un rôle énorme.

Pour les non-initiés, Avi Arad est le fondateur de Marvel Studios, qu’il a créé en 1993. Arad a joué un rôle essentiel dans l’obtention de fonds pour l’entreprise grâce à divers accords de licence, ce qui a permis aux personnages de Marvel Comics de faire une incursion dans le cinéma grand public. En 1998, Lame est devenu le premier film à être autorisé par Marvel Studios et est devenu un énorme succès commercial. Quelques années plus tard, Arad a produit X Men avec la 20th Century Fox qui, avec Lame prouvé le succès de la formule d’Arad consistant à créer des films centrés sur les super-héros. Le plus grand contrat de licence d’Arad est venu de sa collaboration avec Columbia Pictures et Sony Pictures Releasing, qui a abouti à Sam Raimi Homme araignée Trilogie, ce qui est en fait la vraie raison de ce texte de gratitude qui Pas de chemin à la maison crédits portés.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison a rapproché l’univers cinématographique Marvel de Marvel Studios et le succès durable de Sony avec Spider-Man, un personnage prolifique de Marvel Comics, en fusionnant les intrigues, les arcs de personnages et les acteurs des films précédents en un seul, créant ainsi une histoire saine. Le film a également ouvert le multivers sur l’univers cinématographique Marvel, un concept introduit pour la première fois dans Loki et a finalement donné au public un aperçu de la façon dont ce concept peut étendre MCU à une portée plus large, permettant aux histoires anciennes et à venir de fusionner, de se joindre ou de se croiser, cultivant ainsi quelque chose d’unique, qui aurait également ses racines dans les premiers projets créés par Merveille. Cela n’aurait probablement pas été possible sans Arad.

Les premiers travaux d’Avi Arad avec des accords de licence et la production de films basés sur des personnages de Marvel Comics ont amené Marvel à adopter une position financière efficace, ce qui a conduit à la création des studios Marvel tels que nous les connaissons aujourd’hui. Bien qu’Arad ait également été une figure critique dans la gamme exécutive de Marvel Studios. Le sac de Sam Raimi Spider-Man 4 et l’échec de plusieurs films Marvel tels que casse-cou, Elektra, et Fantastique quatre séries est souvent posé sur Arad. On pense que ce sont ses affrontements créatifs et ses différences avec les autres chefs de studio qui ont conduit à des prises de décision imprudentes concernant les films sortis à l’époque sous la bannière Marvel. Cela a finalement conduit à la sortie d’Avi du studio en tant que PDG, ouvrant la voie à son protégé, Kevin Feige, pour prendre les commandes.





Pour défendre ses actions par Arad, il a dit Date limite en 2019,

Il y a beaucoup de théories derrière cela, mais cela n’a pas vraiment d’importance. J’ai essayé de corriger certains d’entre eux et cela ressemblait toujours à une posture agressive de la part de quelqu’un qui est réticent.

Malgré tout ce qui est dit à son sujet, Arad a continué à livrer ses projets liés à Spider-man. C’est lui qui a apporté L’incroyable homme-araignée avec Andrew Garfield et a également produit le lauréat d’un Oscar Spider-Man : dans le Spider-Verse, dont une itération en direct a été vaguement prise en compte dans Pas de chemin à la maison. Même quand L’incroyable homme-araignée la série a échoué, Arad et Amy Pascal ont relancé la franchise avec Venin, qui, désormais baptisé L’univers Spider-Man de Sony, restera associé au MCU, et cela aussi avec des chances probables de croisements.

Le geste est probablement Feige honorant son mentor, qu’il a crédité comme l’un des créateurs avec Sam Raimi qu’il a observé de près tout en travaillant sur Spider-Man (2002) à ses débuts quand Arad l’a choisi pour Marvel Studios. Et d’où Marvel Studios est venu avec Spider-Man avec Pas de retour à la maison,, l’arc de caractère du robot d’exploration Web est en quelque sorte revenu aux racines de Marvel. Donc, d’une certaine manière, sans Avi Arad, ce film n’aurait pas été possible et donc, probablement, le croisement prévu d’événements entre ces franchises à l’avenir ne serait pas possible à son sujet non plus.

Avi Arad est le prochain producteur Morbius, un projet SSU, ainsi que Inexploré, qui mettra en vedette Tom Holland de manière intéressante. Bien que Marvel l’ait crédité d’une manière soulignée dans Pas de chemin à la maison, on dirait qu’Avi Arad va toujours tourner autour de Marvel avec un certain nombre de projets alignés, qui vont remodeler l’avenir de Marvel Studios et de Spider-Man.





