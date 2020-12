George Clooney dit qu’il a fallu 20 minutes à Amal pour répondre à sa proposition de mariage

George et Amal Clooney sont l’un des couples les plus mignons d’Hollywood. Les deux sont mariés depuis 2016 et Clooney chante souvent les louanges de sa femme.

Cependant, avant de se marier, Clooney n’était pas si sûr qu’Amal accepterait de le faire. En fait, il lui a fallu 20 minutes pour lui donner une réponse lorsqu’il lui a proposé.

George Clooney a réalisé qu’il voulait épouser Amal lors d’un safari

Clooney et Amal sortaient ensemble depuis un certain temps, mais n’avaient jamais discuté de mariage. Cependant, Clooney a commencé à y réfléchir après un voyage en Afrique.

«Nous n’avons jamais parlé de mariage», a déclaré Clooney à Howard Stern. «Nous avons donc fait un safari de toutes choses, ce que je n’avais jamais fait auparavant, et je ne suis jamais allé dans aucun pays du continent africain qui n’ait été tragique. Et aller là-bas et c’était cette belle chose – et elle adore les girafes – et il y avait ces girafes debout à côté d’elle.

Clooney savait sur-le-champ qu’il voulait épouser Amal.

«Je me tenais derrière elle et elle a regardé en arrière et elle souriait», a déclaré Clooney. «Et j’ai regardé mon pote Benny qui était avec nous, et j’ai juste dit: ‘Je vais lui demander de m’épouser.’

Il a tout fait pour préparer la proposition

Déterminé à faire d’Amal sa femme, Clooney a commencé à préparer sa proposition.

« Et donc, nous sommes revenus et elle a dû aller à Londres, et j’ai tout préparé homme », a déclaré Clooney. «Et j’ai une bague, et j’ai tout mis en place, je suis prêt. J’ai la bande originale de ma tante Rosemary, et j’ai tout le temps imparti, alors je vais lui demander sur cette chanson.

Clooney a même trouvé une chanson juste pour le moment.

«Nous n’avons jamais parlé de mariage, donc je ne sais pas ce qui va se passer», a déclaré Clooney. «Elle pourrait dire ‘Ah, non’ et j’avais caché la bague. Je l’ai sorti de la boîte, je l’ai caché dans un petit tiroir derrière elle et nous sommes dans cette petite pièce. Il y a une chanson que Rosemary a chantée, intitulée «Pourquoi ne devrais-je pas», c’est une belle chanson. … C’est ce que je vais lui demander. Je fais vraiment ça, tu sais.

La proposition de George Clooney a commencé maladroitement

La prochaine fois que Clooney a vu Amal, il a mis la proposition en mouvement.

«J’ai préparé le dîner, elle atterrit de Londres, elle entre, elle s’assied, elle est épuisée, et j’ai des chandelles et la nourriture est préparée et tout est prêt», a déclaré Clooney. «Et« Pourquoi ne devrais-je pas »arrive sur la bande originale, ça vient mec, je vais le faire.

Au milieu du geste romantique de Clooney, Amal ne pouvait pas relier les points sur ce qui se passait.

«Et la chanson a frappé, et j’ai dit:« Je pense qu’il y en a »- j’avais soufflé la bougie et j’ai dit:« Je pense qu’il y a un briquet dans ce tiroir là-bas », a déclaré Clooney. «Elle se penche en quelque sorte en arrière et ouvre le tiroir, et il y a une bague dedans. Et elle regarde, et elle dit: «Non, mais il y a une bague. Comme si quelqu’un d’autre avait laissé une bague il y a 10 ans ou quelque chose comme ça.

Clooney a dû attendre 20 minutes pour une réponse

Cela a pris du temps, mais Amal a finalement compris ce que faisait Clooney.

«Et je suis comme, faire tous les visages du monde», a déclaré Clooney. «Et je suis sur mes genoux à ce stade, puis elle le retire et elle le tient et elle dit: ‘Oh mon Dieu.’ Et elle n’arrêtait pas de dire: « Oh mon Dieu », et je suis à genoux. «

Le moment était plein de suspense. Clooney a dû rester sur un genou pendant 20 minutes avant qu’Amal ne lui donne une réponse à sa proposition.

«Et maintenant, je sais exactement combien de temps il lui a fallu pour dire oui parce que je sais quelle chanson jouait quand elle a dit oui, et ça faisait 20 minutes que je suis à genoux», a déclaré Clooney. «Elle était sous le choc. Je panique, je transpire dans le dos et je pense… Finalement, je lui ai dit: ‘Écoute, j’ai juste besoin d’un oui ou d’un non parce que j’ai 50 ans et que ma hanche pourrait sortir.