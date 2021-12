Tom Holland a fait une série de «manifestations» qui sont toutes devenues réalité

Les fans pensent que l’acteur Tom Holland a réussi à » manifester toute sa vie « , après que des interviews passées aient refait surface pour prouver qu’il a réussi à transformer un certain nombre de rêves en réalité.

Holland, 25 ans, a commencé sa carrière d’acteur dans le West End, après avoir joué dans Billy Elliot la comédie musicale de 2008 à 2010, avant de décrocher une poignée de rôles au cinéma – le plus important étant le film catastrophe de 2012 L’impossible, dans lequel il a joué aux côtés de Naomi Watts et Ewan McGregor.

Mais c’est son tour en tant que Spider-Man qui l’a vu devenir une renommée internationale, ayant maintenant figuré en tant que web-slinger dans six films Marvel, dont le dernier, Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Et il s’avère que Holland rêvait d’enfiler le spandex rouge et bleu depuis un certain temps.