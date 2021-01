Batman: Soul of the Dragon Review: Une aventure DC des années 70 inspirée de Bruce Lee et James Bond

Attachez vos bas de cloche, faites tourner la boule disco et attrapez vos nunchucks. Le Chevalier Noir revient dans une aventure animée rétro des années soixante-dix, groovy et karaté. Batman: l’âme du dragon est une histoire originale qui mêle l’action inspirée de Bruce Lee à un scénario de James Bond. Le Caped Crusader est en fait un personnage de soutien du coup de pied Richard Dragon (Mark Dacascos). L’histoire d’origine de Bruce Wayne (David Giuntoli) est mise à jour avec un maître japonais et une cohorte d’alliés. L’intrigue est parfois mince, mais le film offre une nouvelle vision amusante et intéressante du super-héros bien-aimé.

Batman: l’âme du dragon s’ouvre dans les années 70 avec un agent secret, Richard Dragon, infiltrant le manoir d’un millionnaire louche. Il y a quelque chose de sinistre chez Jeffrey Burr (Josh Keaton) aux yeux de serpent. Richard trouve un indice inquiétant. Après une évasion de haut vol, il se rend à Gotham City pour renouer avec un vieil ami.

Bruce Wayne est stupéfait de trouver Richard dans son appartement. Le film renvoie à Bruce en tant que jeune homme troublé. Il se rend dans un monastère secret caché sur une montagne enneigée. Accablé par la culpabilité du meurtre de ses parents, Bruce demande au sage O-Sensei (James Hong) de l’entraîner à vaincre le mal. Bruce est présenté à Richard, Shiva (Kelly Hu), Jade (Jamie Chung), Ben Turner (Michael Jai White) et Rip Jagger (Chris Cox). Les disciples d’O-Sensei rivalisent brutalement pendant le régime d’entraînement exténuant. Bruce apprend rapidement que sa renommée et sa fortune sont considérées avec mépris par les autres étudiants.

Dans le présent, Richard informe Bruce que la possession la plus précieuse d’O-Sensei est chassée par un culte appelé Kobra. Ils doivent réunir les stagiaires pour empêcher Kobra de mettre en œuvre leur plan odieux. Mais les disciples d’O-Sensei ne se sont pas séparés de manière amicale. Un événement dévastateur au monastère assombrit tous leurs destins. Ils doivent surmonter leur passé amer pour vaincre un ennemi vraiment monstrueux.

Le film est essentiellement une combinaison de Enter the Dragon et Live and Let Die. Il regorge de duels d’arts martiaux, de poursuites à grande vitesse et de thèmes surnaturels inspirés des serpents. Les protagonistes sont tirés de la série de bandes dessinées des années soixante-dix, « Richard Dragon, Kung Fu Fighter ». Lady Shiva, Bronze Tiger et O-Sensei restent proches du matériau source. Richard Dragon devient un personnage asiatique dans la veine de Bruce Lee. Les fans hardcore de Batman peuvent être désactivés par son statut de personnage de soutien. J’ai trouvé rafraîchissant de voir Bruce Wayne sous un jour différent. Il n’a pas besoin d’être le héros le plus dur ou le plus meurtrier pour avoir un impact.

Le réalisateur Sam Liu et le scénariste Jeremy Adams ont exagéré les années 70. Ils auraient pu le recomposer un peu. La partition disco a commencé à me râler les nerfs au bout d’un moment. L’intrigue est bonne, mais il y a quelques points faibles épars. Les scènes d’entraînement et un troisième acte passionnant compensent les accalmies. Le développement du personnage est correct dans tous les domaines, mais Richard Dragon avait besoin de plus d’exposition. Il est la star de cette émission. On n’a jamais expliqué comment il est arrivé au monastère et est devenu le meilleur élève d’O-Sensei.

Batman: l’âme du dragon gagne sa cote R avec une violence sanglante, des thèmes matures et une scène de sexe dérangeante. Ce n’est pas un film pour les jeunes enfants, mais devrait convenir aux adolescents. L’animation fait le travail. Ce n’est pas trop accrocheur, mais les scènes de combat sont bien mises en scène. La fin surprendra certainement le public. Batman: l’âme du dragon est une production de Warner Bros.Animation. Il est actuellement disponible en téléchargement numérique et sortira sur Blu-ray / DVD le 26 janvier chez Warner Bros. Home. Divertissement.

Sujets: Batman: Soul of the Dragon, Streaming

