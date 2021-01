Harvest Moon: One World présente les caractéristiques de gameplay et les candidats au mariage dans une nouvelle vidéo

Natsume a publié de plus amples informations sur son prochain titre Harvest Moon: un monde. La société a publié des images et des biographies des intérêts romantiques du jeu, ainsi qu’une vidéo du gameplay.

Harvest Moon: un monde comportera dix intérêts amoureux différents. Cela signifie que les protagonistes masculins et féminins ont chacun cinq partenaires au choix. Il y a aussi des événements auxquels participer, notamment l’observation des lumières polaires. Auparavant, Kanoa, le sympathique pêcheur, et Malika, l’amatrice des animaux et des fleurs, ont été annoncées.

Le blog officiel de la communauté et une nouvelle courte vidéo ont maintenant présenté davantage les intérêts amoureux. Sami, un jeune homme qui a déjà été sélectionné comme prochain chef de son village qui a des rennes de compagnie. Gabrielle est une vétérinaire émoussée qui a tendance à éviter tout le monde sauf son chat. Le protagoniste fermier masculin est vu en train de lui parler dans la nouvelle vidéo.

Tristan est un boulanger qui travaille dur qui se soucie plus que tout de sa sœur. Kirsi est une archéologue qui est également l’institutrice de son village. Elle est amie avec Sami depuis son enfance. Les biographies officielles des personnages continuent d’être mises à jour toutes les quelques semaines.

La nouvelle vidéo montre également une partie du gameplay. Semblable à d’autres jeux de la série, les joueurs pourront personnaliser leurs personnages, notamment en choisissant leurs noms. Natsume déclare que les joueurs pourront choisir la couleur des yeux, les yeux minuscules et les tons de peau du personnage.

L’agriculture est une partie essentielle du jeu. Il y a plusieurs cultures à entretenir et à cultiver. Les joueurs pourront également prendre leur ferme et la déplacer dans l’une des régions du monde. Le monde contient également plusieurs animaux avec lesquels il faut se lier d’amitié et prendre soin. La bande-annonce montre la protagoniste féminine qui s’arrête pour caresser un sympathique renard roux.

Harvest Wisps fait également un retour. Trois des Wisps ont été révélés jusqu’à présent pour aider à la ferme. Lorsqu’une ferme s’agrandit, les Whisps peuvent aider à accomplir un large éventail de tâches, mais leur niveau de compétence dépend généralement de leur degré d’amitié avec le joueur.

Harvest Moon: un monde fait partie de la nouvelle Lune des récoltes séries. Cela ne fait pas partie du Bokujo Monogatari série, qui était également connue sous le nom de Lune des récoltes. La série est maintenant localisée par XSEED de Marvelous Games en tant que Histoire des saisons séries.

Harvest Moon: un monde se lance sur le PlayStation 4 et Nintendo Allumez le 2 mars 2021. Une édition collector limitée a également été annoncée par Limited Run Games.