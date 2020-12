Une proposition d’emoji de drapeau bisexuel a été rejetée – Comment riposter

On dirait que nous ne célébrerons pas de sitôt la fierté bisexuelle avec un emoji de drapeau bisexuel.

L’inclusion LGBTQ dans les plates-formes emoji fait l’objet de débats depuis longtemps et il semble que ce voyage soit loin d’être terminé puisque le drapeau de la fierté bisexuelle ne sera pas inclus dans la version emoji de 2021.

Unicode Consortium, l’organisation qui régit les symboles internationalement reconnus, a rejeté une proposition soumise par l’ingénieur en technologie et activiste bisexuel Tanner Marino au début de 2020. Marino a ensuite lancé une pétition Change.org en novembre pour encourager Unicode à changer sa décision.

La pétition a recueilli plus de 15 000 signatures au cours du mois dernier, mais il n’y a toujours pas de réponse d’Unicode. En fait, l’organisation a suspendu les propositions d’emoji jusqu’en avril 2021, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur l’avenir des demandes d’emoji LGBTQ.

Nous avons parcouru un long chemin depuis l’époque où seuls les emojis de couple hétérosexuels et pas les emojis neutres. Nous avons un emoji de drapeau de fierté. Une bataille longue mais réussie pour avoir un emoji de drapeau de fierté trans a été remportée cette année. Alors pourquoi le drapeau de la fierté bisexuelle a-t-il été rejeté?

Les propositions Emoji ont beaucoup d’obstacles à franchir.

Le voyage d’un emoji d’une idée à quelque chose que vous pouvez utiliser dans vos textes est long. Unicode accepte les soumissions du grand public qui sont examinées par une poignée de personnes du sous-comité Emoji dans les premiers mois de chaque année.

Tout le monde peut soumettre une idée, mais il existe des critères stricts pour chaque proposition. Les fournisseurs tels que Google, Apple, Microsoft, Twitter et Facebook n’ont pas leur mot à dire tant que les propositions ne sont pas approuvées par Unicode.

Alors qu’est-ce qui fait une bonne proposition? Malheureusement pour la communauté LGBTQ, la représentation et le politiquement correct ne sont pas une grande préoccupation d’Unicode. Ils n’accordent pas non plus beaucoup d’attention aux pétitions.

Le site Web Unicode déclare: «Le processus de soumission et de sélection n’est pas affecté par de simples suggestions, ni par des pétitions, ni par des lettres / tweets de célébrités / représentants du gouvernement.»

Les preuves statistiques sont définitivement favorisées par l’organisation. Selon les statistiques compilées par Unicode, les drapeaux sont parmi les emojis les moins utilisés, ce qui peut expliquer la réticence d’Unicode à concentrer ses efforts sur cette catégorie.

Quel Unicode Est-ce que recommander pour approbation fait des soumissions de groupe et offre des preuves convaincantes. Mais si l’on considère les pétitionnaires pour l’emoji, il est clair que le manque de représentation bisexuelle contribue aux problèmes de santé mentale de ce groupe, il est possible qu’Unicode et les militants bisexuels aient une définition différente de ce que signifie «preuves convaincantes».

La bataille pour un emoji de drapeau de fierté trans montre ce qu’il faut pour obtenir une représentation LGBTQ dans les emojis.

Bien sûr, si vous avez suivi le mouvement pour obtenir un drapeau de fierté trans approuvé par Unicode, l’histoire de l’emoji du drapeau de la fierté bisexuelle vous semblera familière.

Le drapeau trans a nécessité plusieurs années de soumissions, une équipe de militants dévoués et une pression médiatique dévouée avant d’être inclus dans les ajouts officiels d’emoji 2020.

Si vous pensiez que ce mouvement pourrait au moins ouvrir des portes à d’autres représentations de genre et de sexualité, détrompez-vous. Marino a laissé sa pétition Change.org ouverte, sachant que l’effort pour obtenir une représentation bisexuelle dans les emojis pourrait suivre le même sort prolongé.

Cela dit, dans les années qui ont précédé l’approbation des emojis du drapeau trans, Unicode a réussi à approuver des centaines de nouveaux emojis, notamment un petit gâteau, une loutre et du brocoli. Existe-t-il des mouvements internationaux pour ces emojis? Quelqu’un compte-t-il sur ces emojis pour la représentation et la validation?

C’est plus qu’un simple emoji.

Un drapeau pixelisé rose, violet et bleu ne mettra pas fin à la bi-phobie. Cela n’empêchera peut-être pas les gens de faire des commentaires comme «Ils sont simplement confus», «Elle est juste facile» ou «Il est gay, il ne s’en est pas encore rendu compte.

Mais un emoji de drapeau de fierté bisexuelle serait une petite victoire pour une communauté qui manque souvent de représentation.

Dans sa pétition Change.org, Marino inclut une citation de Sara, une femme bisexuelle vivant sous un régime islamique où il est illégal pour elle de démontrer publiquement sa sexualité.

Elle dit: «Un emoji de drapeau bisexuel peut éveiller la curiosité: les gens le verront et se demanderont pourquoi ce rectangle à trois couleurs existe et ce qu’il signifie. Cela peut même conduire à leur propre découverte de soi. Je veux que les gens sachent que ma sexualité est valable et que je ne suis pas une personne confuse. J’adore faire étalage de ma bisexualité autant que je peux et j’aimerais m’exprimer avec le drapeau dont je suis si fier de faire partie.

Les émojis sont un langage universellement utilisé. Pour la communauté bisexuelle, ce serait un moyen d’expression et de représentation important qui pourrait être utilisé dans le monde entier. D’ailleurs, à qui cela fait-il mal de valider les identités de la communauté bisexuelle?

Alice Kelly est une écrivaine passionnée par les questions de justice sociale, les actualités et les sujets d’actualité.