Harmony Gold, la tristement célèbre entreprise qui a presque détruit « Dragon Ball » avec son terrible doublage

Harmony Gold était la société responsable du doublage des 5 premiers chapitres de « Dragon Ball», Qui n’a finalement doublé que ces quelques chapitres puisqu’ils ont ensuite été remplacés par Ocean et Funimation pour ne pas avoir donné un bon résultat. Ces 5 chapitres ont été oubliés et rarement trouvés sur Internet.

« Dragon Ball« c’est une série légendaire. En fait, c’est l’une des franchises d’anime et de manga les plus populaires et les plus connues au monde. Même si vous n’êtes pas fan d’anime, vous avez probablement une familiarité passagère avec « Dragon Ball« et ses personnages. Donc, l’idée que quelque chose de cette énorme franchise tombe dans les limbes médiatiques perdus est surprenante.

Le nom Harmony Goldenvoie sans aucun doute un frisson dans la colonne vertébrale à la plupart des fans de la anime, en raison de sa réputation d’acheter des médias japonais et de les doubler horriblement. Tout comme ils l’ont fait dans leur opportunité avec « Dragon Ball« que jusqu’à présent les fans d’anime n’oublient pas.

L’étude Harmony Gold a fait les manchettes à plusieurs reprises pour avoir utilisé ses droits d’auteur de « Robotech » d’essayer d’insister sur le fait qu’ils ont le droit de tous les médias de «Macross « dans les Etats-Unis. Il s’agit d’affirmer le nom et de continuer à obtenir une position sur le marché. Qu’est-il arrivé exactement à « Dragon Ball« ?

COMMENT HARMONY GOLD DÉTRUIT-IL PRESQUE «DRAGON BALL»?

Au début des années 1990, Bandai Namco a pris la décision d’amener Dragon Ball dans toute l’Amérique latine. (Photo: Toei Animation)

Harmony Gold, comme il voulait plier « Dragon Ball », a également essayé de plier « Magic Princess Minky Momo et Dr. Slump ». À la fin des années 80, Harmony Gold est celui qui a ramené les droits de la première série de « Dragon Ball », le premier et le troisième film, « Dragon Ball: Malédiction des rubis de sang » Oui « Dragon Ball: aventure mystique ».

Harmony Gold il a doublé les cinq premiers épisodes de la série et les a utilisés comme pilote, dans l’espoir d’amener la série à la télévision américaine. Malheureusement, le doublage a complètement détruit la série. Le changement le plus évident était les noms, et seul le Maître Roshi, CHAT Oui Chaoz échappé à cela.

La série était initialement basée sur l’histoire littéraire anonyme Journey to the West. (Photo: Bandai)

Goku a été changé en Zéro, Bulma est devenu Bois de chauffage et, dans un mouvement qui semble sortir d’une série abrégée, Korin est devenu Moustaches, le chat merveilleux. Bien qu’il ait conservé certains éléments qui seraient supprimés du doublage des séries ultérieures, l’ensemble du produit se sentait bon marché et perdait beaucoup de ce dont il était composé. « Dragon Ball » une belle série.

Harmony Gold Je prends « Dragon Ball: Malédiction des rubis de sang « Y « Dragon Ball: aventure mystique « et les couper pour faire un film de 80 minutess diffusés à la télévision locale indépendante comme moyen de jauger l’opinion publique. La plupart du temps, cela est passé inaperçu, nous ne savons donc pas quelles stations ont diffusé ces émissions.

Dans le monde de Dragon Ball, il n’y a ni nationalités ni pays. (Photo: Toei Animation)

Les tests ont apparemment échoué et le public n’a pas semblé intéressé. Harmony Gold n’était pas satisfait de la réaction et a abandonné l’idée de créer plus de contenu à partir de « Dragon Ball ». Cependant, ce doublage a eu un effet durable en dehors de États Unis.

Le premier doublage en espagnol d’Amérique latine et en portugais brésilien de « Dragon Ball » images utilisées de Harmony Gold, ce qui signifie que les cinq premiers épisodes ont conservé leurs changements visuels et leur censure.

Goku a commencé à porter son uniforme orange Kame Sennin (parfois rouge dans l’animation) dans le chapitre 33 du manga volume 3. Pour représenter son style martial lors de son premier Tenkaichi Budōkai. . (Photo: Vix)

C’était la fin de Harmony Gold avec « Dragon Ball ». Bien que certains enregistrements d’émissions télévisées aient existé pendant un certain temps, ils ont été pour la plupart oubliés. Finalement, tout est sorti de la conscience collective du fandom, en particulier lorsque Funimation a acquis les droits et a commencé à faire du doublage de haute qualité et facilement accessible.

Dans l’année 2020, membre de la communauté de fans de « Dragon Ball » a retracé le premier épisode du doublage et l’a mis en ligne, donnant aux fans une chance de profiter de cette bizarrerie historique. Le doublage de Harmony Gold est un excellent exemple de l’industrie occidentale de l’anime à la fin des années 1990 1980 et tôt 1990.

Dans l’animation, une teinte bleu clair opaque a été utilisée pour les cheveux de Bulma car dans le chapitre 1 du manga, ils avaient cette couleur, mais Toriyama utilisait différentes couleurs, telles que le violet, le bleu sarcelle ou le bleu métallique. (Photo: Vix)

C’était un temps avant que les traductions simples ne soient viables. Pour cette raison, les grandes entreprises de distribution cherchaient des moyens de convertir les émissions les plus populaires de Japon dans des choses qui génèreront beaucoup d’argent États Unis. Oui ok Funimation montrerait plus tard que « Dragon Ball » c’était très attractif en dehors du Japon, ce n’était pas une valeur sûre.

En tout cas, si au final c’était Harmony Gold qui avait fini le doublage de « Dragon Ball », à ce moment, sans aucun doute le fandom serait excité et se souviendrait avec envie Zéro au lieu de Goku.

OUVERTURE ORIGINAL «ZERO Y EL DRAGON» HARMONY GOLD

Bien que « Zéro et le dragon » Ce n’était pas en soi ce que tout le monde attendait du public, Bandai Il était toujours convaincu que la série serait un succès et a décidé d’embaucher un autre studio de doublage pour relancer l’anime avec un doublage nouveau et amélioré.