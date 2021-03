La bande-annonce de Batman v Superman: Dawn of Justice 4K arrive avant la première de HBO Max

Batman v Superman: l’aube de la justice est plus beau que jamais en 4K, et les fans peuvent diffuser en streaming « Ultimate Edition » remasterisée en 4K du film Zack Snyder le même jour Justice League de Zack Snyder est libérée. De plus, la version Blu-ray 4K Ultra HD du film sortira peu de temps après. Warner Bros. Entertainment a maintenant publié la bande-annonce 4K pour la nouvelle version du film croisé, et vous pouvez voir à quel point elle est déjà meilleure en regardant la bande-annonce ci-dessous.

Initialement sorti en 2016, Batman v Superman: l’aube de la justice ramène Homme d’acier star Henry Cavill comme Superman, prenant une nouvelle version de Batman joué par Ben Affleck. Craignant les actions d’un « super-héros divin laissé sans contrôle, le redoutable et puissant justicier de Gotham City s’attaque au sauveur le plus vénéré et le plus moderne de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre les uns avec les autres, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité en plus grand danger que jamais auparavant. «

Avec Cavill et Affleck, Batman contre Superman met en vedette Amy Adams dans Lois Lane, Jesse Eisenberg dans Lex Luthor, Diane Lane dans Martha Kent, Laurence Fishburne dans Perry White, Jeremy Irons dans Alfred Pennyworth et Holly Hunter dans June Finch. Il comprend également d’autres Ligue de justice membre Gal Gadot comme Diana Prince.

Le film a été un très grand succès au box-office, mais il a finalement échoué à Warners Bros. ‘ attentes à l’époque. Pourtant, le film semble avoir développé un culte plus fort dans les années qui ont suivi. De nombreux fans ont fait l’éloge de la nouvelle interprétation de Ben Affleck sur Batman, ce qui n’était pas une mince affaire d’entrer dans le rôle après que Christian Bale eut livré une performance aussi emblématique avec le Chevalier noir trilogie de films. Le crossover était également destiné à être reporté dans Affleck avec son propre solo Homme chauve-souris film, mais ce projet changerait évoluer vers Le Batman avec Robert Pattinson.

Zack Snyder sait qu’il y a beaucoup de gens qui aiment Batman contre Superman, il a donc l’intention de fournir la meilleure version du film possible pour que les téléspectateurs puissent en profiter. Cela va au-delà de la restauration de nombreuses scènes supprimées incluses dans la version Blu-ray Ultimate Edition, car le réalisateur a également estimé que les visuels ne semblaient pas corrects. Le remaster 4K présentera Batman contre Superman la façon dont Snyder avait toujours voulu qu’elle soit vue.

« Je viens d’approuver la boîte Blu-ray l’autre jour », a déclaré Snyder Je Minutemen en janvier, bien qu’il ne savait pas à l’époque que cela serait également diffusé sur HBO Max. Le cinéaste a également révélé l’année dernière qu’il travaillait sur une version remasterisée du film qui restaure son rapport hauteur / largeur IMAX et met à jour ses visuels 4K.

Batman v Superman: l’aube de la justice Ultimate Edition sera disponible pour posséder sur Digital et diffuser sur HBO Max le 18 mars, le même jour que la sortie de Justice League de Zack Snyder. Il sera ensuite disponible sur Blu-ray 4K Ultra HD le 23 mars. La bande-annonce 4K nous vient de Warner Bros. Entertainment sur YouTube.

