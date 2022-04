Gordon Ramsay montre son talent en se mettant au défi de fileter du poisson les yeux bandés

Le chef étoilé Michelin met ses 11 concurrents restants à l’épreuve jeudi soir Les futures stars de la gastronomie de Gordon Ramsay dans le but de récupérer son investissement de 150 000 €.

« Vous tous, regardez attentivement s’il vous plaît. Je vais vous montrer comment j’aimerais que cela soit fait, et croyez-moi, j’ai fileté ces choses tellement de fois que je peux presque le faire les yeux fermés. En fait, je vais le faire.

On peut dire sans risque de se tromper que les concurrents sont stupéfaits lorsqu’ils le regardent aiguiser son couteau et fileter le poisson avec précision, avec une couverture sur les yeux et sans se couper le doigt.