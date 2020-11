À 45 mètres, ce siphonophore est la créature la plus longue du monde, dépassant de loin la baleine bleue.

Quand on vous appelle «le plus gros animal du monde», l’éléphant et la baleine bleue sont les deux créatures qui viennent immédiatement à l’esprit. La vérité est que la baleine bleue est le plus gros animal du monde, mais il existe de nombreux «mais». Aussi dans la mer, Dans les profondeurs de l’Australie, une créature jusqu’à 45 mètres de long se trouve.





En avril 2020, des chercheurs marins analysaient les profondeurs de la côte australienne. Ils étaient des chercheurs du Schmidt Ocean Institute, avec pour mission d’analyser et de faire une carte détaillée de la Grande Barrière de Corail. Ils ont récemment découvert un nouveau récif de corail de 500 mètres de haut. Mais en avril la surprise était plus grande, soudainement le radar du navire a montré une créature de plus de 45 mètres de long en forme de spirale.

Découvrez cette belle géant siphonophore Apolémie enregistrée sur #NingalooCanyons expédition. Il semble probable que ce spécimen soit le plus grand jamais enregistré, et dans une étrange posture d’alimentation semblable à celle d’un OVNI. Merci @Caseywdunn pour info @wamuseum @GéoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S – Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) 6 avril 2020

Une corde vivante de 45 mètres de long flottant dans l’eau

Complexe pour décrire les caractéristiques de cette créature particulière. Les siphonophores sont un créatures marines inhabituelles caractérisées par le fait d’être un organisme colonial même si cela ressemble à un organisme individuel. Autrement dit, il est composé de plusieurs clones qui se réunissent et agissent ensemble. De cette façon, ils se spécialisent morphologiquement (dans la forme et l’apparence qu’il a) et fonctionnellement (dans les activités qu’il exerce).

Siphonophores naissent du même œuf fécondé et se combinent pour créer une créature plus grande capable de se reproduire, de se nourrir et de se déplacer dans l’eau. Pour ce dernier, il utilise la propulsion par jet, similaire aux méduses. Une autre de ses caractéristiques est la capacité à émettre de la lumière pour attirer et attaquer ses proies.

… lorsqu’un véhicule télécommandé en voit un, le siphonophore est rapidement jeté dans l’eau tourbillonnante autour de la machine (comme celui ci-dessous par @SchmidtOcean). J’ai vu de longs brins de siphonophores, parfois une petite spirale, mais CECI!? Este … pic.twitter.com/LqVQqKHXSx – Exploration en haute mer (@RebeccaRHelm) 6 avril 2020

Actuellement il y a environ 175 espèces différentes de siphonophores découvertes. Normalement, sa taille est généralement comprise entre 20 centimètres et 1 mètre au maximum. Comme ils vivent dans des zones plus profondes de l’océan, leur taille est également plus grande. Dans les zones peu profondes, il y a plus de courants d’eau, donc un siphon trop long pourrait se rompre. Dans les zones plus profondes, sa taille peut augmenter et ainsi capturer des proies plus grosses.

Cependant, ce qui n’est pas courant, c’est d’en trouver un de rien de plus et rien de moins de 45 mètres de long. L’expédition qui a trouvé ce siphonophore au large des côtes australiennes l’a décrit dans une étrange posture sous la forme d’un OVNI. Sans surprise, ce siphonophore a été trouvé adoptant une forme en spirale, ce qui lui permet de fonctionner comme une sorte de filet pour attraper sa proie.

Les siphonophores, comme les méduses, ils se nourrissent en suspendant leurs tentacules dans l’eau. Les proies désemparées telles que les petits poissons et les crustacés sont piquées et paralysées une fois qu’elles passent à travers le rideau de tentacules.

Selon les descriptions de ses découvreurs, le siphonophore n’était pas plus épais qu’un balai. Bien sûr, si nous pouvions le redresser pour le voir dans sa longueur totale, il atteindrait environ 45 mètres de long.

Mis à part à quel point cette créature peut être incroyable, il est intéressant de se rendre compte combien nous devons découvrir de notre propre Terre. Les océans cachent une myriade de créatures et d’organismes que nous n’avons pas encore vus ou enregistrés.