Halloween Kills: l’actrice parle des ambitions du film

S’il y a quelque chose qui définit une franchise aussi étendue que « Halloween«Ce sont les formules. Dans les tranches précédentes, on s’attendrait à ce que le suivi du film sorti en 2018 soit à nouveau présenté Michael Myers essayant de tuer les membres de sa famille tout en anéantissant tous ceux qui croisent son chemin.

Tout semble indiquer que « Halloween Kills » envisage de s’éloigner des conventions qu’il pourrait présenter comme une suite, puisque l’actrice Andi Matichak garantit que les événements de ce nouvel opus couvriront une gamme beaucoup plus large.

L’actrice a participé à une conversation avec les modérateurs de la chaîne Youtube WeWatchAMovie, assurant qu’au moment de la lecture du scénario, il lui semblait que c’était trop ambitieux, mais que cela pouvait paraître irréel au moment de le filmer.

«Quand nous étions, vous avez ressenti l’énergie que nous y réalisions. C’est un film assez épique et il y a quelques scènes où je regardais simplement autour de moi et je pensais: « Je ne peux pas croire que je fais ça et je ne paie pas pour être ici. Ils me paient. Ce n’est pas irréel », dit-il.

Matichak garantit que dans les brèves bandes-annonces qui ont été publiées jusqu’à présent, vous pouvez voir un peu des scènes avec une grande foule, en notant que ce sera un film très intense. Le directeur David Gordon vert a souligné que les résidents de la communauté de Haddonfield, dans l’Illinois, jouent un rôle très important dans l’histoire.

Matichak conclut que c’est une expérience qui vaut la peine d’être appréciée dans une salle de cinéma. «C’est tellement empica, si grand, si intense, que vous devez le voir sur grand écran et que vous devez avoir le son qui vous entoure et, j’espère, vous pouvez avoir toute une expérience communautaire, ce qui le rendra plus spécial. .

« Halloween tue”Donne une continuité à une histoire qui ignore toutes les tranches postérieures à l’original, sorti en 1978. En elle Myers Ce n’est qu’une figure silencieuse qui assassine des gens autour d’elle sans raison, se croisant avec Laurie marchait, interprétée par Jamie Lee Curtis.

Ce nouvel épisode présenterait comme la ville de Haddonfield, au milieu de la panique et de l’indignation, ils décideraient de rendre justice seuls, quelles qu’en soient les conséquences. Le film sortira en salles le 15 octobre.