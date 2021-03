La NASA se délectera des «  premières  » du rover Perseverance sur Mars aujourd’hui et vous pourrez la suivre en direct

La NASA est assez fière de son rover Perseverance sur Mars et c’est compréhensible.

Après tout, il y a un peu plus de deux semaines, le rover de la taille d’une voiture a cloué son atterrissage sur la planète rouge pour commencer une mission de plusieurs années à la recherche de signes de vie ancienne. La persévérance a été occupée depuis son atterrissage le 18 février et la NASA montrera à quel point une téléconférence de presse aura lieu aujourd’hui (5 mars).

Présentée comme une chance d’en apprendre davantage sur les «premières» de Perseverance sur Mars, la mise à jour du rover de la NASA commencera à 15h30 HNE (2030 GMT). Vous pourrez le suivre en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV, ou directement à partir du site Web de la NASA ici. Les visuels de la téléconférence seront diffusés en direct sur le fil YouTube JPL de la NASA ici.

Cette image fixe haute résolution fait partie d’une vidéo prise par plusieurs caméras alors que le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars le 18 février 2021. Une caméra à bord de la scène de descente a capturé cette photo. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

« Depuis que le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA a atterri au cratère Jezero le 18 février, les contrôleurs de mission ont fait des progrès substantiels en préparant le rover pour la route non pavée à venir », ont écrit des responsables de la NASA dans une mise à jour.

« Depuis son atterrissage, le rover Mars le plus grand et le plus sophistiqué de la NASA a subi des contrôles sur chaque système et sous-système et a renvoyé des milliers d’images de Jezero Crater », ont ajouté des responsables de l’agence. « Ces contrôles se poursuivront dans les prochains jours, et le rover effectuera ses premiers essais. »

Au cours des deux dernières semaines, Perseverance a relevé son mât de caméra et commuté des yeux électroniques qui ont capturé une vue imprenable sur le site d’atterrissage du rover Jezero Crater. Cette semaine, le rover a fléchi son bras robotique pour la première fois et a commencé à tester ses roues pour son premier entraînement à venir.

Le rover Perseverance à propulsion nucléaire est conçu pour rechercher tous les indices que Jezero Crater aurait pu soutenir la vie dans le passé antique. Il collectera également des échantillons de roches martiennes pour une future mission consistant à récupérer et à déployer le premier hélicoptère à visiter un autre monde – un petit drone appelé Ingenuity – alors qu’il poursuit sa mission.

La mission Mars de Perseverance devrait durer environ une année martienne, soit 686 jours (soit près de deux années terrestres). Il est possible que la persévérance dure beaucoup plus longtemps. Le rover Curiosity de la NASA, sur lequel était basé la conception de Perseverance, a atterri sur Mars en 2012 pour sa propre mission de deux ans et est toujours en bonne santé plus de huit ans plus tard.

