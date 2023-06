Un homme refuse de punir son fils qui a poussé sa jeune cousine alors qu’elle essayait de le serrer dans ses bras

Un père enseigne à son jeune fils une leçon importante sur les limites personnelles. Après que son jeune cousin ait tenté de le serrer dans ses bras même après avoir refusé, il l’a poussée dans un cadre de porte.

Alors que la femme de l’homme pense que leur fils doit être publié pour ses actions, il n’est pas d’accord et est fier du petit garçon pour avoir tenu bon, même si cela signifiait blesser son cousin.

Le fils de 7 ans de l’homme a poussé son jeune cousin après qu’elle ait essayé de le serrer dans ses bras.

Partageant son histoire avec le subreddit, r/amITheA–hole, le père a demandé aux autres Redditors s’il avait eu tort de ne pas punir son fils. Il a révélé que son petit garçon était autiste et n’aimait pas être touché par les autres.

Alors que le père prétend que son fils est incroyable et qu’il l’aime, le seul problème avec lui dans les milieux sociaux est qu’il « ne supporte pas » d’être étreint ou tout autre contact physique avec d’autres personnes. L’homme comprend ce que ressent son fils, lui-même autiste, et sympathise avec lui.

« Je sais ce que c’est, vous sentez vos entrailles se recroqueviller, cela vous donne envie de vous décoller la peau », a-t-il écrit. « Chaque fois que mon fils est étreint par quelqu’un ou est attrapé, il panique et s’effondre. »

Un jour, la sœur de l’homme et sa nièce de cinq ans ont rendu visite à leur domicile. Contrairement à son fils, il décrit sa nièce comme une « énorme câline » qui a couru droit vers son fils et a tenté de le serrer dans ses bras.

« Il lui a dit non et de ne pas le toucher », a écrit l’homme. Pourtant, la petite fille a persisté. « Elle a essayé deux fois de plus de le serrer dans ses bras et la troisième fois qu’elle a essayé, mon fils a craqué. »

Le petit garçon a bousculé sa cousine, se cognant la tête contre un chambranle de porte. Heureusement, selon l’homme, elle n’a pas été gravement blessée.

Cependant, la femme de l’homme voulait donner à leur fils les conséquences de ses actes. « Après qu’elle et ma sœur soient parties, ma femme a essayé de punir mon fils », a-t-il partagé. Bien que l’homme ne croyait pas que punir leur fils était nécessaire.

« J’ai posé mon pied alors qu’il fixait des limites et j’ai été clair en disant à ma nièce de ne pas le toucher », a-t-il écrit. « Ma sœur, ma femme et moi lui avons tous dit que mon fils n’aimait pas être touché et l’avons arrêtée, mais il arrive un moment où tout vient trop. »

La femme de l’homme soutient qu’ils doivent apprendre à leur fils qu’il ne peut pas tout faire simplement parce qu’il est autiste. « Mais de la façon dont je vois les choses, ma sœur devrait apprendre à sa fille à comprendre quand non signifie non », a ajouté l’homme.

D’autres utilisateurs de Reddit étaient d’accord avec le père.

« Personne ne devrait être puni pour avoir défendu ses limites, surtout après avoir dit non à deux reprises », a commenté un utilisateur. « La personne qui devrait être réprimandée est celle qui essaie continuellement d’enjamber le confort des gens pour leur propre plaisir. »

« Fixer des limites acceptables et utiliser l’autisme comme excuse sont des scénarios TRÈS différents », a souligné un autre utilisateur. « Votre femme et votre sœur doivent comprendre ce que sont réellement les limites. »

D’autres utilisateurs ont informé l’homme que même s’il n’avait pas à punir son fils, il pouvait avoir une conversation douce avec lui sur le moment opportun d’infliger des blessures physiques à quelqu’un.

« Je ne dirais pas qu’une punition est nécessaire. Cela semble inapproprié. Mais peut-être une conversation douce sur le fait qu’il n’est pas acceptable de pousser les autres », a suggéré un utilisateur. « Peut-être que la prochaine fois, il mettra simplement ses mains devant lui et dira non merci, je déteste les câlins. Ou allez courir et tenez-vous derrière un adulte s’il voit cela venir.

« Son fils devrait également apprendre à ne pas blesser physiquement quelqu’un qui repousse ses limites à moins que ce ne soit absolument nécessaire, mais en même temps, il ne devrait pas être puni pour avoir des limites et exercer son droit à celles-ci », a noté un autre utilisateur.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à enseigner aux enfants le consentement et les limites. Il les prépare à la vie et à agir de manière appropriée dans les milieux sociaux en respectant les autres.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.