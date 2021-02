Gwen Stefani partage une photo avec son fils Apollo le 7ème anniversaire – et les fans adorent ses cheveux

Le bébé de la famille Stefani-Rossdale grandit si vite.

Dimanche a marqué le septième anniversaire du fils de Gwen Stefani, Apollo, et le chanteur a célébré l’occasion en publiant un selfie insouciant des deux sur Instagram.

“Bonne journée bday garçon !!! # apollo❤️🎂🎉🎁 », a-t-elle sous-titré l’adorable photo mère-fils.

Sur la photo, Apollo bascule presque jusqu’à la longueur des épaules, et comme il brille au soleil, vous pouvez voir des éclats de blond mélangés à travers ses mèches autrement brunes.

« Les cheveux sont superbes comme ça 🔥 », a commenté un fan.

Quelqu’un d’autre a écrit: « Super mignon 😍😍😍 aime ses cheveux comme mes petits garçons 💕💕💕💕. »

« Cette lumière !!! » a ajouté un autre.

« Joyeux anniversaire !!! Aww .. il te ressemble … tellement mignon !!! » quelqu’un d’autre est intervenu.

En rapport

Pour le sixième anniversaire d’Apollo l’année dernière, la femme de 51 ans et son fils ont célébré l’occasion avec son désormais fiancé, Blake Shelton. Elle a partagé un moment mignon sur Instagram de la journée – une photo d’Apollo coincée entre Shelton et elle-même tout en tenant un gâteau d’anniversaire orné d’Oreo avec «Happy Birthday Apollo» écrit en glaçage arc-en-ciel.

«Il y a 6 ans, DIEU nous a bénis avec ce petit ange 👼 garçon 🙏🏻», a-t-elle écrit en ajoutant les hashtags. #thankyouGOD #happybirthday #APOLLO »

Shelton, 44 ans, a été d’une grande aide pour élever les trois fils de Stefani au cours de leur relation. En mars dernier, l’ancienne de «No Doubt» a partagé une adorable photo de Shelton avec ses deux aînés, Kingston, 14 ans, et Zuma, 12 ans, après un arrêt de sa tournée «Friends and Heroes».

Alors que Stefani coparraine ses trois fils avec l’ex Gavin Rossdale, elle a ouvert la dernière fête des pères sur Instagram sur la façon dont Shelton était une grande figure paternelle pour Kingston, Zuma et Apollo.

À l’époque, elle a publié une série de photos de la star de la country partageant des moments spéciaux avec ses enfants, du dessin et de la pêche aux ensembles de camouflage assortis.

«Bonne fête des pères @blakeshelton, merci de m’avoir aidé à élever ces garçons !!» elle a écrit.

Shelton, quant à lui, s’est récemment engagé à devenir le beau-père de Kingston, Zuma et Apollo.

« Il n’y a certainement rien de facile à ce sujet », a-t-il expliqué dans l’émission de radio « The Ride with Kimo & Heather ». «Je ne sais pas si c’est aussi dur ou plus dur ou pas aussi dur qu’être un parent biologique réel, tu sais?

En rapport

« J’ai un beau-père dans ma vie qui est l’un de mes héros », a poursuivi Shelton. « J’aime mon beau-père, et je l’admire, et il est comme un père pour moi. … Donc, j’ai une bonne inspiration dans ma vie pour savoir comment faire cela et le genre de beau-père que je veux être. Et Je prends cela très au sérieux. «

« Je ne peux pas imaginer ma vie sans ces enfants maintenant », a-t-il ajouté.