Exclusif : Beavis et Butt-Head sont des papas dans le clip Beavis et Butt-Head de Mike Judge

Saison 2, épisode 8 de Beavis et Butt-Head de Mike Judge devrait sortir sur Paramount + le 1er juin, et avant la première de l’épisode, nous pouvons avoir un aperçu exclusif du clip. Dans le clip, à la suite des versions d’âge moyen de Beavis et Butt-Head, les deux décident de subir une vasectomie après avoir pensé que leur sperme les empêche de marquer, et la procédure les fait imaginer à quoi ressemblerait la paternité. Cela nous donne un aperçu d’une réalité alternative où Butt-Head et Beavis ont chacun trois fils, et la folie s’ensuit quand ils se réunissent tous.





Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

La nouvelle saison a débuté le 20 avril, après l’arrivée de la première saison sur Paramount + l’année dernière. Il était couplé avec Beavis et Butt-Head font l’univers, le deuxième long métrage mettant en vedette les idiots titulaires. Nouveaux épisodes de Beavis et Butt-Head de Mike Judge voir les garçons de nos jours, poursuivre leurs aventures, et il y a des épisodes de réalité alternative mettant en vedette les deux d’âge moyen. Dans les deux cas, Beavis et Butt-Head sont également de retour pour regarder des clips vidéo et offrir leurs commentaires, bien qu’ils regardent également des extraits d’émissions de télévision et des vidéos virales sur les réseaux sociaux.

« Je pense que nous sommes restés assez fidèles à qui sont les personnages, mais il y a beaucoup de choses amusantes », a déclaré le créateur Mike Judge à propos de la renaissance, par Collider. « Ils regardent des vidéos YouTube et des vidéos TikTok maintenant, ce qui a été très amusant à faire. Nous avons des épisodes où ils sont d’âge moyen. Butt-Head est juste ce grand vieux gars inutile. Ils sont sur toutes sortes de gouvernement Ils sont un fardeau pour la société, mais c’était très amusant à faire. Et les vieux Beavis et Butt-Head regardent aussi des vidéoclips.

À propos de la conservation des vidéoclips, Judge a également déclaré à THR : « Quand nous commençons à parler avec Paramount+, ils supposent simplement que nous allions avoir des vidéos dedans, comme il y en avait avant. J’ai en quelque sorte pensé qu’ils n’allaient peut-être pas vouloir ça , donc j’étais content qu’ils l’aient fait. Il y a juste toutes sortes de gens qui le tuent sur YouTube avec des vidéos d’eux en train de regarder d’autres vidéos, alors pourquoi ne pas avoir des gens animés qui commentent ? Et c’est vraiment amusant à faire.

Beavis et Butt-Head sont de retour sur Paramount+

Paramount+

L’original Beavis et Butthead série diffusée de 1993 à 1997, couvrant sept saisons. Le premier film, Beavis et Butt-Head Do Americaest sorti en 1996. En 2011, la série est revenue pour une seule saison sur MTV, servant de huitième saison de Beavis et Butthead. La série de relance Paramount +, Beavis et Butt-Head de Mike Judgeamène les garçons des années 1990 à aujourd’hui avec une poignée de personnages comme Anderson, Van Driessen et Stewart faisant également des apparitions.

Beavis et Butt-Head de Mike Judge La saison 2, épisode 8 sera diffusée le jeudi 1er juin; les nouveaux épisodes débutent le jeudi. Vous pouvez diffuser des épisodes passés de l’émission, ainsi que des épisodes classiques de Beavis et Butthead et les deux longs métrages, sur Paramount+.