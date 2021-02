BvS: Le thème «  Wonder Woman  » a été inspiré par Led Zeppelin

En plus d’avoir une esthétique visuelle hautement prédéfinie en raison de leur style de mise en scène, les bandes de Zack Snyder Vous êtes également généralement surpris par ses sélections musicales ou par les compositeurs avec lesquels il travaille habituellement. Dans le cas de « Batman v Superman: l’aube de la justice», Le cinéaste irait au vétéran Hans Zimmer, qui a collaboré avec le musicien néerlandais Thomas Holkenborg, connu sous son surnom Junkie XL.

Holkenborg, qui a restauré son matériel original pour la bande « Ligue de justice», Qui verra le montage de son nouveau réalisateur le mois prochain, a partagé quelques détails sur son inspiration lors de la composition de la chanson pour Wonder Woman dans « BvS « , assurer que Led Zeppelin c’était sa principale inspiration.

Le film sorti en 2016 était le début de Gal Gadot Dans l’univers DC, lui permettant de jouer dans son propre film solo en 2017 et sa suite, sortie fin 2020, qui ont présenté des résultats favorables pour l’étude, assurant l’actrice et réalisatrice Patty Jenkins l’achèvement d’un troisième versement.

Gadot n’aiderait pas seulement à restaurer l’image de Wonder Woman en tant que super-héros le plus important de la culture populaire, son thème d’entrée dans le film Snyder, qui est nommé « Est-elle avec toi?«Sur la bande originale, il est devenu un favori parmi les fans de Holkenborg.

Dans une récente interview avec Le film Junkie, le compositeur a partagé quelques mots sur son travail avec Zimmer lors de la création du sujet d’introduction à Wonder Woman, assurant qu’il cherchait à rendre un hommage au groupe de rock Led Zeppelin et l’un de ses sujets les plus importants: La chanson des immigrés.

«Ce qui était vraiment intéressant avec le sujet de Wonder Woman c’est deux choses: Hans et moi sommes amoureux de ‘La chanson des immigrés‘ de Led Zeppelin. C’est donc de là que vient vraiment l’inspiration, et nous cherchons depuis cinq ans à rendre un hommage respectueux au groupe et jimmy Page, pour jouer ça sans forcément le plagier ou nous le voler », dit le compositeur.

Note que Zimmer Elle avait l’idée que la chanson devait être un peu plus chaleureuse, faisant appel au côté féminin du personnage, mais sans négliger sa facette de guerrière. «C’est une femme au grand cœur, mais quand elle donne un coup de pied, mon garçon, tu ferais mieux de ne pas être là. Et je voulais entendre ça », conclut-il.