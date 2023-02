"Bleach : guerre de sang de mille ans": à quelle heure et où regarder l’anime

in

Ichigo Kurosaki revient dans la série/suite Bleach: Thousand Year Blood War et dans Spoiler nous vous disons où et à quelle heure vous pouvez voir cet anime populaire.

© IMDbBleach : guerre de sang de mille ans

eau de Javel C’est l’un des anime les plus anciens qui a été publié en 2004 et s’est poursuivi jusqu’en 2012 composé de 16 saisons dont 366 épisodes qui suivent l’histoire de Ichigo Kurosaki qui n’a jamais demandé la capacité de voir les fantômes mais qui est né avec ce don. Lorsque sa famille est attaquée par une âme perdue malveillante, il devient un Soul Reaper, consacrant sa vie à protéger les innocents et à aider les esprits torturés à trouver la paix.

D’autre part Bleach : guerre de sang de mille ans est la suite de cette histoire où Ichigo reprend l’action pour donner un coup de main sur le champ de bataille à toutes les personnes qui ont besoin de sa capacité remarquable. Dans ce cas, il y a 13 épisodes réalisés par Tomohisa Taguchi qui reprend les aventures du jeune homme impulsif qui aime affronter mais en même temps est empathique et donne un coup de main surtout quand il y a des esprits impliqués.

Où pouvez-vous regarder Bleach: Thousand Year Blood War?

L’anime sera disponible à partir du 22 février prochain sur la plateforme de streaming Étoile+ parie fortement sur les fans de cette classe de séries animées qui ont un public très suiveur et ils donneront sûrement au service le nombre de vues qu’il espère obtenir avec ce contenu. Gardons à l’esprit que la livraison originale de eau de Javel Il est déjà disponible dans la même alternative avec des versions sous-titrées et doublées en espagnol latin.

Bleach : guerre de sang de mille ans C’est une proposition que les fans d’anime ne peuvent pas laisser passer, c’est pourquoi tant en Amérique latine qu’en Espagne attendent avec impatience ce nouvel opus qui poursuit les aventures d’Ichigo qui revient pour démontrer une fois de plus toutes ses capacités à aider ceux qui en ont besoin. besoin. Vous souhaitez en savoir plus sur ce retour ?

À quelle heure commence la première de Bleach: Thousand Year Blood War?

spoilers vous indique à quelle heure vous pouvez profiter de cet anime Étoile+ en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez afin que vous puissiez ainsi organiser votre emploi du temps et savoir exactement quand vous allez voir cette nouvelle série animée qui revient dans l’univers de eau de Javel avec de nouvelles histoires et tout ce que vous aimez chez Ichigo Kurosaki :

Mexique, Costa Rica et Guatemala : 02H00

Colombie, Pérou et Panama : 03H00

Bolivie, Venezuela et Porto Rico : 4h00 du matin.

Argentine, Chili et Brésil : 5:00 du matin.

Espagne: 09H00

Si ce n’est pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Étoile+ pour pouvoir profiter des meilleurs sports et divertissements que la plateforme a lancés et continuera de lancer gratuitement. Tu peux le faire entrer ici. Ne pensez plus !

