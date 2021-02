La brigade suicide n’est pas interdite avec 100% de promesses de requins supplémentaires James Gunn

L’un des films de super-héros les plus ambitieux est la prochaine offre DCEU de James Gunn, La brigade suicide. Après le succès de Gunn’s gardiens de la Galaxie franchise, les fans attendent de grandes choses de la première incursion du cinéaste dans le DCEU. Et il semble que Gunn a l’intention d’obliger. Lorsqu’un fan a demandé au cinéaste sur Twitter ce qui La brigade suicide différent de ses films précédents, Gunn a fourni une explication prometteuse.

« 100% de requin en plus (et aucune prise n’est interdite en aucune façon). [Later adding] Aucune retenue signifie que je n’étais pas contraint par les formules de la plupart des films tentpole OU le budget OU la notation. OUI, parfois, ces contraintes peuvent être utiles, alors je m’étais engagé à raconter d’abord et avant tout une histoire serrée sur des personnages peu aimables que nous pourrions aimer. «

Cette référence au fait de ne pas être contraint par la formule d’une fonction tentpole pourrait être considérée comme un coup contre le MCU. Tandis que James Gunn a toujours soutenu qu’il jouissait d’une grande liberté de création tout en faisant le Gardiens films, il a également admis qu’il y avait des éléments d’histoire qui devaient y être insérés non pas parce qu’il voulait les inclure, mais pour mettre en place les événements du reste de la saga « Infinity War ».

Il semble que Gunn n’ait pas ressenti de telles contraintes en faisant La brigade suicide, et était libre de faire à peu près ce qu’il voulait avec l’histoire et les personnages. Cela signifie que le public aura un avant-goût de Gunn pur et pur dans le prochain film. Tu sais, le gars qui a fait les 2006 Glisser, une comédie noire sur les parasites extraterrestres qui envahissent les humains et les transforment en monstruosités grotesques, gonflées et ressemblant à des vers.

Nous pourrions raisonnablement nous attendre à quelque chose d’aussi dérangeant La brigade suicide, une fonctionnalité notée R, ainsi que le spectacle d’action de bande dessinée à gros budget habituel, dont Gunn avait précédemment promis que le film en parlait beaucoup tout en parlant du projet pendant DC FanDome.

« Ce sera différent de n’importe quel film de super-héros jamais réalisé. C’est de loin le plus grand film que j’ai jamais réalisé … Ce fut vraiment le voyage le plus grand et le plus excitant de ma vie en faisant ce film … Je dirai que nous ont à peu près autant d’explosions et de crashs dans ce film que dans n’importe quel autre film. En fait, le gars qui a fait tous nos effets spéciaux sur ce film, Dan Sudick, qui a fait presque tous les films Marvel … dit qu’il y en a plus d’effets dans ce film que tous ces films qu’il a réalisés combinés. «

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg, Jennifer Holland et Tinashe Kajese, avec Sylvester Stallone et Viola Davis. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 6 août 2021.

