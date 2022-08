Gus Fring et Saul Goodman de Breaking Bad ont été ajoutés au mod MultiVersus

L’idée que Walter White de Breaking Bad devrait apparaître dans MultiVersus est l’un des mèmes les plus connus sur le jeu, et il a même suscité l’intérêt de quelques-uns des développeurs du jeu.

Les fans ont créé des listes de souhaits, des rendus et même des hacks de jeu qui l’incluent au milieu du fait que Breaking Bad n’est même pas autorisé par Warner Bros.

Cependant, les joueurs souhaitent voir tous les personnages de Breaking Bad inclus dans MultiVersus, pas seulement Walter White.

Gus Fring, le manager de Los Pollo Hermanos, peut être vu debout aux côtés des autres membres de la distribution du jeu dans l’une des blagues les plus connues à émerger de MultiVersus, ce qui a incité de nombreuses personnes à croire à tort qu’il était un véritable joueur.

Même si ce n’était pas le cas, le moddeur GameBanana DrZebi a choisi de laisser la vie ressembler à de l’art et l’a ajouté au jeu en tant que patch de changement de protagoniste.

Les joueurs peuvent assumer eux-mêmes le rôle du manager sain grâce au patch, qui recouvre Arya Stark avec un modèle Gus Fring sur mesure qui ressemble étroitement à l’esthétique artistique MultiVersus.

C’est un baron de la drogue, ce qui est malheureux compte tenu de toute la couverture négative, n’est-ce pas ? Le mod, selon DrZebi, Il semble que cela pourrait devenir beaucoup plus compliqué plus tard car « J’améliorerai cette modification avec une couleur personnalisée pour les équipes et une musique personnalisée quand j’aurai le temps. »

Gus Fring n’est pas le seul personnage de Breaking Bad à avoir été modifié pour MultiVersus. Shaggy a été remplacé par l’avocat visqueux bien-aimé de tout le monde par le moddeur GameBanana IX Productions, qui a même échangé les sandwichs de Shaggy contre un document juridique.

Piégé dans un conflit multiversel avec des forces hors de votre contrôle ? Appelez plutôt Saul ! Ces deux mods, que vous pouvez actuellement télécharger sur GameBanana, fonctionnent parfaitement avec le mod Walter White que nous avons mis en avant cette semaine. Maintenant que Jesse a été inclus, le jeu sera essentiellement le bagarreur Breaking Bad que nous avons toujours voulu.