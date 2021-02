Le mari de Christine Quinn: Qui est Christian Richard?

Vendre Sunset est l’une des émissions de téléréalité les plus populaires de Netflix, et les stars de la série à succès se délectent sous les projecteurs depuis la première de l’émission en 2019.

Christine Quinn, l’une des stars de l’émission, a récemment révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari, Christian Richard.

« Nous pouvons partager avec plaisir la nouvelle que nous allons être parents! » Quinn a déclaré dans une déclaration exclusive à Gens le 17 février.

« Je crois fermement à la manifestation de mes rêves et jusqu’à ce jour, je l’ai toujours fait. Cette belle grossesse s’est manifestée », a-t-elle ajouté. « Nous savions que nous voulions créer une famille en 2021 et je me voyais enceinte comme je faisais mes méditations quotidiennes. »

Qui est le mari de Christine Quinn, Christian Richard?

Lisez la suite pour tous les détails sur la relation du couple, y compris plus sur leur annonce de grossesse.

Quinn était la star de la première saison de Vendre Sunset, une émission de téléréalité Netflix sur le groupe Oppenheim, une première dans l’immobilier haut de gamme à Los Angeles.

Depuis qu’elle a terminé la première saison de tournage, elle a rencontré l’amour de sa vie, Christian Richard, un titan de l’industrie technologique et le couple est maintenant marié. Il a été présenté dans l’émission alors que le couple planifiait leur mariage.

Quinn montre sa gigantesque bague de fiançailles dans un post Instagram.

Comment se sont-ils rencontrés?

Il y a deux histoires d’origine pour ce couple.

Castmate Mary Fitzgerald a dit qu’il était un client et qu’il sortait avec quelqu’un d’autre quand il a rencontré Quinn.

Mais les deux « ont juste cliqué » dans le récit de Fitzgerald. Seulement ce n’est pas exactement la séquence des événements.

Quinn a clarifié les détails dans une interview récente où elle a déclaré: « Ma petite amie est allée à un rendez-vous avec lui et elle a dit: ‘Hé, je suis allée à un rendez-vous avec ce gars que je n’aime vraiment pas. Je sais que tu es célibataire, vous voudrez peut-être sortir avec lui. Alors je suis allé à un rendez-vous avec lui après qu’elle l’a fait « .

Que fait Christian Richard dans la vie?

Tout ce que Quinn dit à propos du travail de son mari, c’est qu’il est « grand dans le monde de la technologie », il a un diplôme du MIT et qu’il a maintenant réessayé.

Elle ne dit pas grand-chose de plus que cela sur son travail sauf qu’il est ingénieur logiciel et homme d’affaires et qu’on ne peut pas le trouver sur LinkedIn pour voir quel est son parcours professionnel.

Il n’a pas de compte public sur les réseaux sociaux et Quinn, bien qu’un utilisateur prolifique d’Instagram, publie à peine des photos de son homme. Quoi qu’il fasse, il a gagné suffisamment d’argent pour qu’une maison de 5 millions de dollars soit dans sa fourchette de prix.

Ce n’est pas un naturel de télé-réalité.

Quinn dit qu’elle ne lui a jamais dit qu’elle était dans une émission de télé-réalité quand ils ont commencé à sortir ensemble.

Ce n’est que lorsque les fans la rencontraient en public qu’il a compris qu’il y avait plus dans sa carrière que la simple vente de maisons de luxe.

Elle a demandé s’il serait prêt à y participer et il a accepté, mais ce n’est pas la star de télé-réalité typique.

« Il est vraiment, vraiment timide, mais a décidé de le faire pour moi », a-t-elle expliqué aux journalistes. « Il est un peu dans la série et, bénis son cœur, il essaie, mais [filming] est une chose vraiment gênante. Ce n’est en aucun cas organique. Ce n’est en aucun cas la réalité.

Le couple s’est marié en décembre 2019.

Sur la finale de la saison 3 de Vendre Sunset, Richard et Quinn se sont mariés lors d’une magnifique cérémonie d’inspiration gothique. Elle portait même une superbe robe noire!

Quinna a partagé la nouvelle avec ses abonnés en août 2020 via Instagram et a parlé de son mariage secret avec les tabloïds.

«J’ai attendu de partager les détails de notre journée spéciale jusqu’à maintenant», a déclaré Quinn à l’époque. « Nous voulions nous marier en décembre pour commencer la nouvelle année [as husband and wife]. Et un thème du pays des merveilles d’hiver avec une torsion méchante est mémorable pour toujours. «

Le 17 février, Christine Quinn a révélé qu’elle était enceinte du premier enfant du couple.

«Nous sommes très reconnaissants d’attendre notre premier enfant», a-t-elle expliqué. « Je suis tellement prêt pour ce que ce prochain chapitre contient et j’ai hâte d’être maman! »

La star de Netflix a également révélé ses envies de grossesse, qui incluent « des fruits frais, des pizzas avec ranch (mais pas n’importe quelle pizza – ça doit être une pizza Pizza Hut!) Et des tonnes de Dr. Pepper. »

Elle a également parlé d’avoir des enfants avec Richard dans le passé, en disant:

«J’en veux deux, j’adorerais deux garçons. Je ne peux même pas imaginer, genre, essayer d’apprivoiser une petite Christine. J’ai toujours voulu deux petits garçons juste parce que je suis moi-même comme un garçon manqué. J’ai grandi en faisant du sport , J’aime les voitures et je pilote des avions. J’adore tous les trucs pour garçons, j’ai toujours été. J’étais vraiment athlétique en grandissant, je fais du cheval. «

Félicitations aux futurs parents!

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.