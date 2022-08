Marvel : The Squadron Supreme pourrait apparaître dans Loki 2

Disney+

L’Escadron Suprême avait sonné par le passé pour la première saison de Loki et désormais la question se renouvelle devant la prochaine fournée d’épisodes.

Loki Il faisait partie de la série Univers cinématographique Marvel dans Disney+ plus significatifs, après tout, étaient les actions de Sylvie dans le meurtre Celui qui reste ceux qui ont ouvert le multivers qui touche désormais tous les personnages de la marque mêlant héros et méchants de différents coins du MCU.

Dans ce contexte, avant la première de Loki la participation de la Escouade suprême dans la série mettant en vedette Tom Hiddleston. La vérité est que ce groupe de héros n’est jamais apparu dans la première saison du programme dirigé par le Dieu de la tromperie et il n’y en a pas quelques-uns qui ont voulu voir ces personnages en action.

Le Squadron Supreme arrive-t-il au MCU ?

Qui composent le Escouade suprême? La première chose à noter à propos de cette équipe est qu’il s’agit d’une version « Marque Merveilleuse » de la Justice League of Bandes dessinées DC. La camaraderie entre les marques rivales a permis qu’il n’y ait pas d’action en justice entre ces entreprises qui ont en fait tendance à copier les personnages les unes des autres d’une manière plus courante qu’on ne pourrait le supposer.

La Escouade suprême Il est composé d’Hyperion qui est un Superman suppléant, Nighthawk qui remplace Batman, Power Princess qui prend la place de Wonder Woman, The Whizzer qui fait de même avec The Flash et Doctor Spectrum qui remplace Green Lantern. Ils habitent la Terre-31916 dans les romans graphiques mais en font l’histoire principale de merveille pendant l’événement Guerres secrètes.

Maintenant, une nouvelle rumeur lancée sur Internet indique que le Escouade suprême participera à la prochaine série d’épisodes de Loki dans Disney+. La vérité est qu’il y a une chance que nous voyions le dieu de la tromperie voyager à travers le multivers et dans ces aventures rencontrer de nouveaux personnages parmi lesquels cette équipe particulière de héros peut être trouvée qui pourrait bien être plus importante au sein du MCU s’ils ne l’étaient pas une copie de Justice League.

En ce moment Loki enregistre sa deuxième saison qui n’a pas encore de date de première sur le service de streaming de La maison de la sourismais on sait que cette suite de l’aventure multiverselle du Dieu de la tromperie aura lieu en 2023 avec de nouveaux visages aux commandes du show : Justin Benson et Aaron Moorhead qui ont réalisé deux épisodes de Chevalier de la lune s’occupera de ce programme.

