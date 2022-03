La Justice League de Zack Snyder remporte le moment le plus excitant

La scène du film »La Ligue des Justiciers de Zack Snyder » où Barry Alen, mieux connu sous le nom de Flash, et joué par Ezra Millerentrez dans la zone Speed ​​​​Force a remporté le prix » Moment le plus excitant » lors de la 94e édition du Oscars. Pour les Oscars 2022, l’académie a laissé les fans voter via Twitter pour les moments les plus excitants d’une collection de films divers. Le film de Univers étendu DC, »Zack Snyder’s Justice League » a finalement pris la première place. Les films de Marvel Cinematic Universe »Spider-Man: No Way Home » et »Avengers: Endgame » ont respectivement pris la deuxième et la troisième place. »Dreamgirls » a pris la quatrième place, suivi de »The Matrix » en cinquième.

Le moment le plus excitant des Oscars est l’une des deux nouvelles catégories des Oscars où les fans décident du gagnant, et il semble que Zack Snyder s’est imposé avec une énorme base de fans, gagnant pour la scène de Flash, et a également remporté le prix pour le film »Favourite of the Fans » avec sa cassette pour la plateforme de streaming Netflix »Army of the Dead ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Oscars 2022 : liste complète de tous les gagnants







La version de Zack Snyder de Justice League, créée exclusivement sur HBO Max le 18 mars 2021. Il s’agit d’un remake du réalisateur du film » Justice League » de DC 2017 conçu pour être plus conforme à la vision originale de Snyder pour le film. Snyder a d’abord abandonné « Justice League » dans des circonstances tragiques, laissant Joss Whedon en tant que réalisateur pour terminer le film pour Warner Bros. Pictures à la place. Snyder avait précédemment réalisé les films de DC Extended Universe « Man of Steel » et « Batman v Superman : Dawn of Justice ».

La sortie du Snyder Cut a été saluée par les fans, à tel point qu’ils ont lancé un mouvement à travers les réseaux sociaux avec le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. » Zack Snyder’s Justice League » est considérablement long contrairement au film que nous avons vu en 2017, mettant en vedette de nombreux personnages et scènes qui ont été coupés de la sortie en salles, totalisant 4 heures.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Doctor Strange 2 dévoile de nouvelles images de ses protagonistes

La cassette Justice League de Zack Snyder est actuellement disponible sur le service de streaming HBO Max et présente la participation de Henry Cavill comme Superman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Ray Fisher comme Cyborg et Jason Momoa comme Aquaman.