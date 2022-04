The Batman 2 a-t-il trouvé son Two-Face ?

Images de Warner Bros.

La suite du film avec Robert Pattinson n’a pas encore été officiellement confirmée, mais c’est presque un fait que Warner Bros. Pictures donnera son feu vert au projet.

©IMDBLe Batman a été créé le 3 mars.

Cette semaine, homme chauve-souris finalement arrivé à hbo max et s’est rapidement positionné parmi les plus regardés de la plateforme, avec plus de 700 000 comptes qui ont joué au moins les 5 premières minutes des trois heures qui composent le film Matt Reeves. Les critiques ont été plus que positives pour cette incarnation du Chevalier de la nuit faite par Robert Pattinson donc, même si cela n’a pas encore été officiellement confirmé, c’est presque un fait que Images de Warner Bros. donnera le feu vert à la suite.

Dans ce contexte, depuis un certain temps, il y a eu des spéculations sur la possibilité de réfléchir à qui pourraient être les prochains méchants de homme chauve-souris. Il y figure parmi les principaux candidats le Jokerqui dans le film avait un petit camée et la scène supprimée qui Reeves partagé a montré qu’il y avait beaucoup plus de cet antagoniste à montrer. L’acteur choisi pour le jouer était Barry Keoghan et la manière dont il a été montré entre les titres du film suggère qu’il sera crucial dans l’avenir de la saga.

Cependant, dans les réseaux, ils spéculent avec d’autres méchants potentiels à affronter Homme chauve-souris ont un poids similaire à celui de Le Riddler et qu’ils ne se sont pas tellement vus ces dernières années. C’est que, si vous pensez au Joker, il y a trois acteurs qui l’ont joué ces dernières années (Jack Nicholson, Heath Ledger et Joaquin Phoenix) et il serait difficile qu’il y ait quelque chose de nouveau à dire sur lui.

Pour cette raison, depuis un certain temps, on parle d’autres caractères qui pourraient être utilisés par Reevesparmi lesquels des personnalités telles que sumac vénéneux Soit épouvantail. Mais celui qui a maintenant gagné tous les numéros n’est rien de plus et rien de moins que Deux facesqui était déjà interprété par Aaron Eckart dans la trilogie de Christophe Nolan. Une publication sur les réseaux sociaux de plus de 8 300 aime nommé un acteur pour devenir le nouveau Harvey Dent et d’après son apparence, cela ne semble pas être une mauvaise décision.

+ Qui pourrait être le nouveau Harvey Dent

Selon l’utilisateur Twitter @CS11_, Jon Bernthal est l’acteur idéal pour devenir Harvey Dent. Bien qu’il ne soit pas celui qui a créé le design, un « grand fan » de cette idée et a même proposé une façon d’écrire l’arc de Deux faces. « Introduire Harvey Dent en tant que nouveau procureur général de Batman 2développer le personnage et sa relation avec Gordon, Batman et Goule à la merde Puis, boum, à la suite, cliquez sur l’interrupteur à fond et Deux faces est né », a écrit. En fait, cela pourrait être fait comme avec Le pingouinqui vient d’être lancé et aura sa propre série : montrer le début de Harvey Dent et le convertir en Deux faces juste dans une troisième bande potentielle.

