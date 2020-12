Sweet Home, acteurs et personnages: qui est qui dans la série coréenne de Netflix

« Douce maison»(« Sweet Home »en anglais) est une série d’action en direct sud-coréenne basée sur la webtoon éponyme de 2017 de Kim Kan Bi et Hwang Young Chan. Dans ses dix épisodes, la fiction de Netflix suit le solitaire Cha Hyun Soo depuis qu’il déménage, après la mort de sa famille dans un accident, dans un nouveau bâtiment où des incidents étranges commencent à se produire et perturbent sa vie tranquille.

Alors que les gens se transforment en monstres féroces et sèment la terreur, Hyun Soo et ses voisins se battent pour survivre … et s’accrochent à leur humanité.

Réalisé par Lee Eung Bok, Jang Young Woo et Park So Hyun, «Douce maison»Les acteurs sont Song Kang, Lee Jin Wook et Lee Si Young. Mais qui est qui dans la série apocalyptique?

SONG KANG COMME CHA HYUN-SOO

Hyun-soo est un lycéen qui vit une tragédie personnelle avant d’emménager dans le complexe d’appartements Green Home. Dans l’épisode 7, il est révélé qu’il a été violemment harcelé par le fils de l’homme pour lequel son père travaille et qu’il est devenu déprimé lorsque sa famille n’a montré aucune inquiétude.

Pour sa part, Song Kang a joué le mannequin Hwang Sun-oh dans « Love Alarm », et l’ami d’enfance avec un béguin unilatéral pour « The Liar and His Lover ».

Song Kang a joué Cha Hyun-soo dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

LIRE JIN-WOOK COMME PYEON SANG-WOOK

Pyeon Sang-wook est un homme mystérieux qui punit le mal par le mal et que tout le monde croit être un gangster. Pendant ce temps, Jin-Wook a joué le détective Do Kang-woo dans la deuxième saison de « Voice ».

Lee Jin-wook joue Pyeon Sang-wook dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

LIRE SI-YOUNG COMME SEO YI-KYEONG

Seo Yi-kyeong est une ancienne pompière qui a perdu son fiancé deux jours avant son mariage. Alors que l’actrice Lee Si-young a également montré ses talents de boxeuse dans le drame «The Guardians» aux côtés de Kim Young-kwang.

Lee Si-young a joué à Seo Yi-kyeong dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

LEE DO-HYUN COMME LEE EUN-HYUK

Lee Eun-hyuk est un étudiant en médecine et le frère aîné d’Eun-yoo. C’est le cerveau et le chef des survivants du bâtiment. Pour sa part, Lee Do-hyun a fait ses débuts dans « Prison Playbook » et a joué dans « Still 17 ′ et » Clean with Passion for Now.

Lee Do-hyun joue Lee Eun-hyuk dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

KIM NAM-HEE COMME JUNG JAE-HEON

Dans « Douce maisonJung Jae-heon est un enseignant coréen guidé par sa foi et se bat contre les monstres. Il a une épée katana pour se défendre et protéger les autres. Kim Nam-hee a joué un mauvais garçon dans la série acclamée «Mr. Ensoleillement ».

Kim Nam-hee joue Jung Jae-heon dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

KO MIN-SI COMME LEE EUN-YOO

Lee Eun-yoo est la sœur cadette d’Eun-hyuk qui rêvait de devenir danseuse. Auparavant, Ko Min-si était co-star de « Love Alarm » et jouait la fille de deux policiers sur « Live ».

Ko Min-si joue Lee Eun-yoo dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

PARC GYU-YOUNG COMME YOON JI-SOO

Yoon Ji-soo est une bassiste qui déménage à Green Home après le suicide de son petit ami. Alors que Park Kyu-young a joué l’infirmière amoureuse du personnage de Kim Soo-hyun dans « C’est normal de ne pas aller bien ». Elle était aussi une sœur cadette pure et innocente dans « The Nokdu Flower », et une héritière avec une mère autoritaire dans « Romance is a Bonus Book ».

Park Kyu-young joue Yoon Ji-soo dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

ALLEZ YOON-JUNG COMME PARC YOO-RI

Park Yoo-ri est la soignante de M. An qui aide les résidents blessés avec son expérience d’infirmière. Pendant ce temps, Go Youn-jung a fait ses débuts d’actrice dans «He is Psychometric» et a également joué dans «The School Nurse Files» en tant qu’étudiante dans un autre lycée.