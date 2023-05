La star du boeuf Ali Wong dit qu’il est temps pour elle de revenir au stand-up

Quand les A24 Bœuf créé sur Netflix en avril, il a rapidement suscité les éloges du public qui aimait regarder les protagonistes s’affronter épisode après épisode. Les vedettes de la série de Lee Sung Jin Ali Wang comme Amy Lau et Steven Yeun comme Danny Cho, deux inconnus dont la rivalité commence à la suite d’un incident de rage au volant. Depuis sa première, la série a accumulé plus de 186 millions d’heures de visionnage et affiche un impressionnant 98% sur Rotten Tomatoes.





En tant qu’Amy Lau, Wong dépeint une propriétaire de petite entreprise prospère dont la vie se déroule à mesure que son « boeuf » avec Danny grandit. Bien que Wong ait certainement réussi avant la série à succès, Bœuf l’a présentée à une base de fans plus étendue et lui a valu des éloges pour ses talents d’actrice. Avant BœufWong était la star de trois émissions spéciales sur Netflix, a joué, écrit et produit la comédie romantique Sois toujours mon bébéet des personnages exprimés dans Grande Bouche et ses retombées Ressources humaines, entre autres crédits d’écriture et d’acteur. Indépendamment de son temps d’écran et de son succès, l’actrice a récemment déclaré Variété qu’elle identifie « d’abord et avant tout comme un stand-up ».

Suivant Bœufdu succès mondial de Wong, revient à ces racines alors qu’elle entreprend une tournée de stand-up à travers les États-Unis et le Canada. Elle raconte à la publication: « C’est agréable d’être de retour sur la route, de faire du stand-up à nouveau. J’avais fait une grosse pause quand je tournais ‘Beef’. Je pense que c’était la plus longue pause que j’aie jamais prise. » Elle ajoute plus tard: « J’ai décidé il y a quelque temps qu’il était temps pour moi de revenir au stand-up. C’était la plus longue pause que j’aie jamais prise, et le souci est que ce muscle s’atrophie – vous pouvez le perdre si vous ne le faites pas. C’est comme l’haltérophilie. Jouer est merveilleux, mais cela prend beaucoup de temps. Il est temps pour moi d’être avec mes enfants et de faire du stand-up pour l’instant. Bien que j’apprécie recevoir des appels et des offres. C’est tellement merveilleux et quelque chose que je n’aurais jamais imaginé arriverait. »

Ali Wong aborde la controverse de David Choe

Au cours de la conversation de Wong avec Variété, elle a également parlé de la controverse hors écran à laquelle la série a été confrontée. Le même mois de sa première, un clip refait surface, à partir de 2014, montrait David Choe (qui incarnait Isaac Cho) plaisantant sur les agressions sexuelles. À l’époque, Choe a animé son podcast DVDASA, où il a partagé une histoire sur le fait de s’être imposé à un massothérapeute avant de se qualifier de « violeur à succès ». Suite au contrecoup de l’histoire, Choe a affirmé qu’il avait complètement inventé l’histoire.

Lorsque le clip a de nouveau fait la une des journaux le mois dernier, Lee, Wong et Yeun ont publié une déclaration à Vanity Fair : « L’histoire que David Choe a fabriquée il y a neuf ans est indéniablement blessante et extrêmement dérangeante. Nous ne tolérons en aucun cas cette histoire, et nous comprenons pourquoi cela a été si bouleversant et déclencheur. Nous savons que David s’est excusé dans le passé pour avoir inventé cette horrible histoire, et nous l’avons vu travailler pour obtenir le soutien en santé mentale dont il avait besoin au cours de la prochaine décennie pour mieux lui-même et apprendre de ses erreurs. »

En parlant avec Variété, Wong a été invité à élaborer sur la déclaration. Elle a répondu: « Le comportement que je viens de décrire est vraiment bouleversant. Nous avons publié cette déclaration et pour l’instant, j’ai juste l’impression qu’il est temps pour moi d’écouter et de ne pas me précipiter pour en dire plus à ce sujet. »

Bœuf est disponible en streaming sur Netflix; pas encore de nouvelles pour savoir si nous verrons une deuxième saison.