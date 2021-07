Qui était Raffaella Carrà ? Rencontrez l’artiste italien emblématique

Ce lundi 5 juillet, les médias internationaux ont appris la nouvelle du décès de l’un des visages les plus importants de la musique et de la télévision italienne, Raffaella Carrà, qui à un moment serait également largement acclamée en Espagne et en Amérique latine, laissant ce monde à 78 ans, à cause d’une maladie qu’il a gardée secrète jusqu’à ses derniers jours.

Sergio Iapino, partenaire sentimental de Carrà depuis de nombreuses années, a été chargé d’annoncer l’actualité aux médias, en renvoyant l’une des grandes icônes médiatiques, auteur de tubes tels que « Hot, hot » ou « You have to come to the sud ». qui, jusqu’à présent, continuent de marquer diverses générations.

« Raffaella nous a quittés. Il est allé dans un monde meilleur, où son humanité, son rire indubitable et son talent extraordinaire resteront à jamais », a écrit Iampino au nom de sa famille, sans donner de détails sur la maladie de Carrà, car cette discrétion a été ordonnée par l’artiste en dernier recours. geste d’amour envers son public, sans tacher sa mémoire lumineuse.

Raffaella Carrà est reconnue pour être une artiste de télévision qui a révolutionné le médium en présentant aux téléspectateurs de nouvelles formules de présentation et de divertissement, très appréciée en Espagne et en Amérique latine, présentant entre les années 70 et 80 une nouvelle vague de sensualité devant les caméras à une époque où le conservatisme régnait encore dans les médias.

Raffaella Carrà est née à Bologne en 1943 sous le nom de Raffaella María Roberta Pelloni, prenant son nom d’artiste du peintre Carlo Carrà, gardant son prénom car cela la reliait à l’un des artistes les plus emblématiques de la Renaissance : Rafael.

Elle a commencé sa carrière artistique alors qu’elle n’avait que dix ans, s’installant à Rome pour commencer des études de danse classique après les forts appels à sa mère divorcée, qui a choisi de s’occuper d’elle dans un environnement de totale liberté artistique, quelque chose qui allait marquer son style de vie. . Raffaella Carrà a été l’une des premières icônes représentatives de la communauté LGBT, recevant en 2017 une reconnaissance spéciale pour la World Pride à Madrid.

Carrà a commencé à jouer à l’âge de vingt ans dans la compagnie théâtrale de Giulio Bosetti, et après sa performance exceptionnelle dans diverses pièces jouées à Barcelone, il a commencé à jouer au cinéma aux côtés de Frank Sinatra dans le film « El Expreso de Von Ryan « . Après avoir commencé sa carrière musicale dans les années 60, le Vatican censurera sa chorégraphie « Tuca Tuca », pour laquelle il sera connu comme « le nombril de l’Italie ».

Ses célèbres chansons « Que Dolor » ou « Fiesta » la conduiront à avoir quelques programmes en tant que présentatrice à la télévision espagnole à travers les chaînes TVE et Tele5, qui ont connu un grand succès en Amérique latine grâce à des émissions spéciales. Raffaella Carrà était restée à l’écart des caméras depuis 2016, année où elle a annoncé sa retraite de la télévision.