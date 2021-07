L’actrice Marvel en vogue sur IMDb !

le Univers cinématographique Marvel a la capacité d’améliorer la carrière de ses membres. Robert Downey Jr. a relancé le sien après Hombre de Hierro en 2008 et le peu connu Chris Hemsworth et Tom Hiddleston ils ont atteint la célébrité par le biais de MCU. Un autre exemple, plus récent, est celui de l’actrice de WandaVision, Catherine Hahn, qui a prêté son corps à Agatha Harkness et conquis les fans de la marque et Disney+.

Dans ce contexte, merveille a présenté la série de Loki mettant en vedette Hiddleston susmentionné comme le Dieu de la tromperie Oui Owen Wilson comme lui l’agent Mobius ; mais c’est un autre personnage qui retient l’attention du public : Sylvie, la variante féminine de Loki, interprétée par Sophie de Martino.

Sophia Di Martino monte en popularité







L’actrice est-elle passée de seconds rôles comme dans Hier à être choisie pour le méchant ? Sylvie ce qui s’est avéré mystérieux dans ses motivations pour attaquer le TVA et générer le chaos dans la chronologie naturelle de l’univers. Di Martino a donné une solide performance en tant que personnage qui semblait même tomber amoureux de Loki. Quel narcissisme celui de l’Asgardien ! Tomber amoureux de sa version féminine…

La popularité de l’interprète est en hausse fulgurante et en ce moment en tête de la liste des étoiles d’IMDb, connue sous le nom de STARmeter. Comment fonctionne le classement ? Les acteurs gravissent les positions en fonction du nombre de fois où le public les a recherchés sur la plateforme.

La liste compte plus de 6 millions de noms et Sophia est la première, reléguant le protagoniste de la série de Disney+ à la quatrième place. Il est à noter que le programme a un nombre important d’adeptes; d’autres protagonistes sont également classés : Owen Wilson à la 50e place et Gugu Mbatha-Raw à la 11e place.

