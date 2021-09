Guide : Mise à jour hebdomadaire de GTA Online : 2 septembre 2021

Thsinde - Talkie Walkies Profession (Version Mise à Jour) Two Way Radio Rechargeables avec des écouteurs Originaux Construit en Torche LED (2 pcs)

Pratique à transporter : équipement de communication léger et compact, avec une conception portable, et le clip de ceinture peut être fixé sur la ceinture pour un transport facile. Chaque radio a un écouteur et un microphone intégré pour fournir un son clair et fort. Alarme basse tension Charge intelligente. Large gamme d'utilisations : il peut être utilisé à diverses occasions, telles que les aéroports, les usines de fabrication, les concerts, les supermarchés et les zones de construction.Il est le plus approprié pour la survie naturelle, le cyclisme et la randonnée. Longue distance : les talkies-walkies peuvent être connectés les uns aux autres dans des zones reculées ou dans le monde naturel, dans des zones moins encombrées, jusqu'à 1 à 3 miles dans un environnement sans obstacle (la mesure de la distance dépend principalement de l'environnement).