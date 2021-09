La première de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison": Quand serait-il retardé ?

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est le film le plus attendu de l’année, et cela a été clairement démontré avec le record de reproductions atteint par sa première bande-annonce tant attendue. Cependant, il semble y avoir une possibilité que Marvel Cinematic Universe et Sony Pictures prennent une décision que les fans n’aimeront pas du tout. La date de sortie est-elle modifiée ?

Au cours des dernières semaines, l’avance tant attendue est arrivée, ce qui nous a donné un aperçu de l’après Loin de la maison, où Peter Parker est accusé du meurtre de Mysterio, après avoir révélé son identité. Pour cette raison, allez à Docteur étrange pour changer ce qui s’est passé, mais dans son sort, quelque chose ne va pas et le multivers se déchaîne pour la première fois, dans laquelle nous aurons Jamie Foxx en électro et Alfred Molina à nouveau dans le rôle du Docteur Octopus.







C’est une histoire qui promet d’être unique dans tout le MCU, puisque Tobey Maguire et Andrew Garfield auraient rejoint Tom Holland, chacun dans leurs versions correspondantes de Spidey. Malgré le battage médiatique généré chez les fans, le célèbre journaliste Grace Randolph s’assure qu’il y a de bonnes chances que Marvel et Sony annoncent un report du film et sa date est modifiée en mars 2022.

La pandémie de coronavirus n’est pas encore terminée et la variante Delta devient chaque jour une menace plus grande aux États-Unis, donc le public choisit de ne pas aller au cinéma. Veuve noire eu le pire crash de l’histoire de la franchise d’un week-end à l’autre, et c’est pourquoi l’entreprise attendra les résultats de Shang-Chi pour définir ce qu’elle fera, non seulement avec Homme araignée, mais aussi avec Éternels.

La vérité est qu’il n’y a toujours rien de confirmé, puisque le film du super-héros asiatique est arrivé aujourd’hui dans certains pays et à partir de demain il sera disponible dans tous les cinémas du monde, où les chiffres du box-office seront ceux que l’avenir du MCU demandes. Pour le moment la date de Spider-Man : Pas de chemin à la maison c’est encore le 17 décembre et la nouvelle pourrait arriver dans les prochaines semaines.