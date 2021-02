Horoscope du jour Lion du mardi 9 février 2021

Amour / Couple **

Vous pourriez avoir certains doutes à propos de vos sentiments. Sont-ils réellement aussi forts qu’avant ? Le fait de ne pas parvenir à répondre clairement à cette question vous contrariera au plus haut point. Vous vous en voudrez de vous poser ce genre de questions alors que votre aimé vous prouve jour après jour qu’il n’a d’yeux que pour vous. Vous ne devriez pas être aussi dure avec vous-même.

Amour / Célibataire **

Ce mardi vous serez partagée. Votre prétendant voudrait partager une relation plus concrète. Mais vous serez tiraillée entre l’envie de vous engager et votre inéluctable besoin de liberté. Face à ce choix cornélien, vous ne répondez plus de rien et il sera très difficile de retrouver le calme dans votre esprit en vrac…Prenez le temps de réfléchir afin de lui donner une réponse sincère.

Travail ***

Vous pourriez tout remettre en question en ce mardi. Etes-vous vraiment à votre place ? Cette activité est-elle réellement faite pour vous ? De nombreuses questions vous taraudent. Une chose est sûre, vous ne vous sentez plus aussi épanouie qu’à vos débuts à ce poste et cela vous fait douter. Si vous en avez la possibilité essayez de prendre quelques jours de réflexion afin d’avoir le recul nécessaire pour prendre la bonne décision.

Bien Être ****

Vous aurez besoin de découvrir de nouvelles saveurs ou activités différentes de celles que vous connaissez. Cela traduira un besoin urgent de vous aérer l’esprit. Vous avez envie de nouveauté afin de stimuler votre esprit et sortir de ce petit bocal routinier qui commence légèrement à vous étouffer… En ce début de semaine, pas question pour vous de tourner en rond !

