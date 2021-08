Guide: Meilleurs jeux pour enfants PS4

Quels sont les meilleurs jeux pour enfants PS4? Lorsque la plupart des gens parlent de PlayStation 4, ils pensent à sa (brillante) gamme de jeux destinée à un public plus âgé. Cependant, ce qui est quelque peu sous-estimé, c’est la grande variété de jeux pour enfants de la console. Il y a autant de jeux pour les jeunes que pour les adultes, et beaucoup d’entre eux sont agréables quel que soit l’âge. Qu’il s’agisse de jeux faciles pour les enfants ou de titres qui permettent aux enfants et aux parents de jouer ensemble, la PS4 est un trésor familial inexploité. Voici ce que nous pensons être 25 des meilleurs jeux pour enfants PS4 sur la console de Sony. Consultez notre liste de meilleurs jeux PS4 pour les familles à jouer à la maison ensemble, et pour un guide plus général de la meilleurs jeux PS4, assurez-vous de cliquer sur le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des meilleurs jeux pour enfants PS4. Ce sont nos jeux familiaux préférés, tels que déterminés par notre équipe éditoriale.

25. Gang Beasts (PS4) Éditeur: Double Fine Productions / Développeur: Pain d'os Date de sortie: 12 décembre 2017 ( Etats-Unis ) / 12 décembre 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Les enfants adorent le slapstick, non ? Dans les jeux, il n'y a pas beaucoup mieux que Gang Beasts, un bagarreur multijoueur coloré mettant en vedette des hommes instables avec un talent pour la bêtise. Il y a un manque de contrôle sur chaque personnage qui ajoute en quelque sorte au plaisir d'essayer de s'assommer. Les différents niveaux offrent des scénarios brillants qui peuvent conduire à des victoires et des défaites hilarantes. C'est chaotique et stupide, mais si vos enfants s'y mettent, ils riront pendant des heures en se battant de manière imprévisible.

24. Les épées de la même chose (PS4) Éditeur: Dévoluteur numérique / Développeur: au-delà Date de sortie: 24 avril 2018 ( Etats-Unis ) / 24 avril 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Un petit jeu d’aventure coloré et charmant avec des éléments RPG légers, The Swords of Ditto peut plaire à tous les âges, mais c’est un choix particulièrement bon pour les jeunes joueurs qui découvrent peut-être les joies d’un gameplay plus approfondi. Il dispose de plusieurs paramètres de difficulté et de commandes faciles à comprendre, et en plus de cela, un deuxième joueur peut intervenir à tout moment pour aider.

23. Comté de Donut (PS4) Éditeur: Annapurna Interactif / Développeur: Ben Esposito Date de sortie: 28 août 2018 ( Etats-Unis ) / 28 août 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Il s’agit d’un petit jeu court et curieux dans lequel vous contrôlez un trou dans le sol qui s’agrandit au fur et à mesure que les choses y tombent. Il y a quelque chose d’étonnamment satisfaisant à tout avaler, des petits rochers aux bâtiments entiers dans chacune des étapes du comté de Donut, et de plus, l’histoire racontée entre les niveaux est folle. BK le raton laveur travaille au magasin de beignets local, et quand les gens en commandent un, il envoie des trous à la place pour voler toutes leurs affaires, engloutissant finalement toute la ville. C’est délicieusement dingue et ça vaut le coup d’être joué.

22. Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Éditeur: Activision / Développeur: Beenox Date de sortie: 21 juin 2019 ( Etats-Unis ) / 21 juin 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Cela peut sembler en bas de la liste pour le remake du CTR, mais si ce n’était pas si difficile, ce serait certainement plus élevé. Oui, il s’agit d’un coureur de kart plus technique que d’habitude, et les pilotes IA peuvent être étonnamment difficiles. Cependant, cela est toujours plus que capable de fournir des seaux de plaisir pour les enfants de tous âges. Avec un grand nombre de pistes, de personnages et de modes de jeu, Nitro-Fueled est un jeu de course de karting sur PS4.