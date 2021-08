Le remake de Toxic Avenger termine le tournage; Troma Boss Lloyd Kaufman envoie son amour

Nombreux sont ceux qui se souviennent avec émotion du film Troma à petit budget Le vengeur toxique et ses suites, et près de 40 ans plus tard, nous obtenons l’un des rares remakes qui peut en fait s’avérer être une bonne chose. L’écrivain et réalisateur de cette nouvelle itération de Toxie a maintenant annoncé que le tournage du film s’est terminé en Bulgarie et c’est le genre de nouvelles dont il est facile de s’enthousiasmer en ces jours de productions stop-start.

Macon Blair s’est rendu sur son compte Twitter pour faire l’annonce, comme on peut le voir ci-dessous, et cela a conduit à des conversations intéressantes en réponse de la star du film Elijah Wood et de la légende de Troma lui-même. Lloyd Kaufman, qui semble vouloir participer à l’action du film – et pourquoi pas ?

Le remake de Toxic Avenger met en vedette Wood, avec Julia Davis, Peter Dinklage, Kevin Bacon et Jacob Tremblay.Le vengeur toxique est imprégné de thèmes environnementaux et subvertit le genre des super-héros dans la veine de Dead Pool. Lorsqu’un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il se transforme en un monstre mutant qui doit passer du statut de paria rejeté à celui de héros négligé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de la corruption et de la cupidité. Lloyd Kaufman et Michael Herz de Troma seront les producteurs. »

Wood a répondu au message de Blair en tweetant : « Merci mon ami ! C’était amusant ! »

Merci mon ami! c’était amusant! – Elijah Wood (@elijahwood) 14 août 2021

La réponse la plus intéressante est venue du producteur du film et créateur du film original, Lloyd Kaufman, qui a posté une vidéo de lui-même en train de prendre un verre à la maison. Il a dit: « Félicitations! Une chance de filmer une scène de zoom avec Torgle, Tiffany, etc.? Commish envoie de l’amour! Nous avons une équipe et. Du matériel plus un écran vert! » Cela a conduit les stars de Troma, Tiffany Shepis-Tretta et Gregory Paul Smith, à rejoindre la chaîne pour annoncer qu’ils étaient plus qu’heureux de faire partie du film.

Toutes nos félicitations! Une chance de filmer une scène de zoom avec Torgle, Tiffany, etc. ? Commish envoie de l’amour! Nous avons un équipage et. Équipement plus écran vert ! pic.twitter.com/HQEEZgYbUv — Lloyd Kaufman (@lloydkaufman) 13 août 2021

Si vous faites des ramassages, je m’envolerai n’importe où – Tiffany Shepis-Tretta (@TiffanyShepis) 13 août 2021

Pareil ici! pic.twitter.com/TDBOUlZ5v9 – Gregory Paul Smith (GPS) (@GPSgregorysmith) 14 août 2021

Le vengeur toxique le remake a été initialement annoncé en 2019, et Kaufman a été l’un des premiers à louer le choix de Blair en tant que scénariste et réalisateur du projet lorsqu’il a parlé du projet à Dread Central.

« Macon Blair connaît Troma mieux que moi. Il a tout vu. Il a vu le dessin animé, il a vu le spécial Halloween, il a tout vu. Et il aime nos films comme La guerre de Troma et Terreur plus ferme« , a déclaré Kaufman. « J’ai lu le script et il est meilleur que l’original et je lui laisse le soin. Si on me fait appel, je serais ravi de me lancer. J’ai appris sur la comédie musicale à laisser la création à la création. J’ai appris à les laisser demander donc s’ils me veulent, je suis là. S’ils laissent Macon Blair le diriger, je pense que ce sera formidable. Il connaît le sens de l’humour de Troma, la combinaison du burlesque et de la satire avec le thème de l’environnement. »

Comme nous le savons, Kaufman a depuis « sauté » en tant que producteur, et si les dieux du cinéma le permettent, il est fort probable que nous le verrons également apparaître dans le film avec un rôle de camée avec certaines de ses anciennes stars de Troma. On ne sait pas encore exactement quand le film sortira, ni même s’il recevra une sortie en salles ou trouvera une maison sur une plate-forme de streaming, mais tout va bien, on s’attendrait à ce qu’il soit dans le courant de 2022.

Sujets : Le vengeur toxique