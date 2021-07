Guide: Meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS5

Quels sont les Meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS5? Jouer avec vos amis dans des titres multijoueurs en ligne n’a jamais été aussi populaire sur consoles, avec de nombreuses expériences différentes offrant différentes façons de jouer. Des tireurs aux simulateurs sportifs, la PS5 l’apporte lors de la connexion à Internet pour du plaisir multijoueur. Dans le cadre de notre Meilleurs jeux PS5 compilations, nous avons rassemblé les Meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS5. Si vous envisagez d’utiliser la rétrocompatibilité PS5, nous vous recommandons de vous référer à notre Meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS4 guider.

Vous trouverez ci-dessous ce que nous considérons comme le Meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS5. Ces titres excellent à fournir une excellente suite d’options multijoueurs tout en étant connecté à Internet, que vous jouiez en solo ou en équipe avec des amis. Il peut s’agir de simulateurs hardcore, de jeux de tir traditionnels ou même de titres sportifs. Nous essaierons donc de couvrir le plus de facettes possible.

Alors que nous regardons vers l’avenir, d’autres jeux multijoueurs en ligne PS5 qui pourraient figurer sur cette liste incluent Back 4 Blood (12 octobre 2021, Turtle Rock Studios), Battlefield 2042 (22 octobre 2021, EA Dice), Rainbow Six Extraction (janvier 2022 , Ubisoft) et Gran Turismo 7 (2022, Polyphony Digital).

6. Capuche : hors-la-loi et légendes (PS5) Éditeur: Focus Accueil Interactif / Développeur: Sumo numérique Date de sortie: 10 mai 2021 ( Etats-Unis ) / 10 mai 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Et si Assassin’s Creed était un jeu multijoueur compétitif ? C’est la question à laquelle Hood: Outlaws & Legends répond avec insistance. Deux équipes s’affrontent pour voler un trésor et l’extraire de la carte. Rester sous couverture contre les patrouilles d’IA signifie que vos adversaires ne sauront pas où vous en êtes, vous permettant de voler secrètement les richesses juste sous le nez de vos adversaires. La dynamique fonctionne à merveille, et avec Sumo Newcastle promettant un soutien continu pour le titre, il semble y avoir beaucoup plus d’espionnage en ligne inspiré de Robin Hood en cours.

5. Call of Duty : Guerre froide des Black Ops (PS5) Éditeur: Activision / Développeur: Treyarch Date de sortie: 13 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 13 novembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Ne doutez jamais de la série Call of Duty, car même s’il semble qu’Activision a éteint un puanteur, la centrale électrique récupère le navire avec un soutien continu et l’attrait simple de la franchise elle-même. Call of Duty: Black Ops Cold War continue de croître de pair avec Call of Duty: Warzone, son homologue de Battle Royale, offrant une base solide pour les combats en ligne avec des réapparitions. La liste des cartes continue de s’allonger, les armes continuent d’être ajoutées et la base de joueurs reste aussi discutable que jamais. C’est le multijoueur de Call of Duty et il n’a pas radicalement changé depuis des années – vous savez exactement dans quoi vous vous engagez. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

4. FIFA 21 (PS5) Éditeur: EA Sports / Développeur: EA Sports Date de sortie: 4 décembre 2020 ( Etats-Unis ) / 4 décembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Oh, c’est provoquant la rage, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais le football est un sport simple qui attire les joueurs de toutes les catégories démographiques, et la base de joueurs monstrueuse de FIFA 21 signifie qu’il y a toujours quelqu’un à votre niveau pour rivaliser. Que vous visiez le statut d’élite dans la Ligue Week-end de FIFA Ultimate Team, que vous profitiez de certains des modes les plus inspirés de l’arcade avec des inconnus ou que vous deveniez un attaquant de renommée mondiale dans les clubs professionnels, le matchmaking ridiculement rapide d’EA Sports en fait confortablement l’un des les meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS5. Essayez simplement de rester calme lorsque votre gardien de but laisse inexplicablement un coup de foudre de 30 mètres traverser ses jambes.

3. Destin 2 (PS5) Éditeur: Bungie / Développeur: Bungie Date de sortie: 8 décembre 2020 ( Etats-Unis ) / 8 décembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) La série de tireurs de looter de Bungie est toujours d’actualité près de sept ans après son introduction, maintenant une base de fans hardcore qui continue d’aspirer au meilleur et au plus élégant des grands. Destiny 2 a tellement à offrir en ligne, des longs raids dépendants de la communication entre amis aux matchs multijoueurs passionnés récompensant les droits de vantardise et les points. De nombreuses extensions se sont appuyées sur le jeu au point où il offre une expérience de centaines d’heures, tout en ayant une meilleure apparence et une meilleure exécution que jamais sur PS5. Vous et vos amis pourriez investir dans Destiny 2 et ne plus jamais avoir à jouer à autre chose – un poids lourd et un pilier multijoueur en ligne.

2. Coupable Gear Strive (PS5) Éditeur: Le système d’arc fonctionne / Développeur: Le système d’arc fonctionne Date de sortie: 11 juin 2021 ( Etats-Unis ) / 11 juin 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Guilty Gear Strive est le meilleur jeu de combat disponible en natif sur PS5 à ce jour, c’est donc déjà un fantastique titre multijoueur en ligne par défaut. Arc System Works a mis en place certains des meilleurs netcodes en ligne du secteur, ce qui signifie que votre connexion avec les joueurs étrangers est maintenue où qu’ils se trouvent dans le monde et vous permet de vous concentrer sur les combos et les barres de santé. Oubliez un instant l’étrange système de lobby basé sur des avatars et les bagarres elles-mêmes sont intenses avec une distribution diversifiée de personnages et d’étapes. Avec une base de fans engagée, vous êtes sûr de trouver un match pour les années à venir dans Guilty Gear Strive. Attendez-vous à ce que celui-ci illumine la scène d’EVO.