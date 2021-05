Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War révèle l’événement Action Heroes des années 80 et un nouveau contenu

Le plaisir ne s’arrête pas pour les joueurs de Call of Duty alors qu’Activision révèle une pléthore de contenus destinés à Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Black Ops Cold War au cours des prochains jours et semaines. Le premier événement est l’événement Action Heroes des années 80, que l’éditeur a récemment taquiné. Mourir dur héros John McClane et Sylvester Stallone Rambo rejoignez le groupe Battle Royale avec un mode limité dans le temps qui ajoute de nouveaux points d’intérêt à la carte de Verdansk. Vous pourrez réellement incarner les deux héros de films d’action en achetant des lots de cosmétiques qui seront mis en ligne demain.

Le nouveau mode dans lequel vous serez en compétition est appelé Power Grab, qui présente un effondrement du cercle initial plus petit et est ensuite divisé en cinq autres étapes une fois terminé. Il n’y a pas de goulag – vous ne pouvez ramener vos coéquipiers que dans une station d’achat ou via la collection de plaques d’identité. Considérez cela comme le mode Kill Confirmed du multijoueur Call of Duty et vous êtes sur la bonne voie. Lorsqu’un joueur est éliminé du match, il laisse tomber une plaque de chien, et en collecter suffisamment augmente votre placement sur une échelle de récompense. Cela vous donne accès aux drones, aux jetons de réapparition et aux masques à gaz avancés.

La mise à jour de Call of Duty: Warzone aura une taille de 14,6 Go sur PlayStation 5 et PS4, tandis que le correctif pour les joueurs de Black Ops Cold War est de 10,3 Go sur PS5 et 7,1 Go sur PS4. L’offre multijoueur traditionnelle est mise à jour avec une nouvelle carte appelée Standoff, tandis que les modes multi-équipes sont traités avec Duga. Il y aura également une variété de nouveaux modes auxquels participer et des médailles à débloquer. Enfin, les joueurs de Zombies obtiennent une nouvelle quête principale, un autre mode à durée limitée et un tout nouvel événement mondial.

Avez-vous tout ça? Nous l’espérons car c’est beaucoup trop de contenu pour que nous puissions le répéter une seconde fois. Dites-nous quel mode vous avez le plus hâte de jouer dans les commentaires ci-dessous.