Comment Stranger Things et Playing Hopper ont ouvert le cœur de David Harbour à la paternité

David Harbour a discuté de sa nouvelle vie avec la mariée, Lily Allen et ses deux filles dans l’épisode de cette semaine du podcast « That Scene with Dan Patrick ». Harbour a accumulé une multitude de changements de vie au cours de cette année. Ses succès en Veuve noire et Pas de mouvement soudain, décrochant un rôle très convoité dans le nouveau film Netflix de Christopher Landon, We Have a Ghost, sa transformation corporelle pour la nouvelle saison de Choses étrangeset de loin l’un des plus grands sauts dans la vie, une famille instantanée. Il partageait les parallèles de Choses étranges’ Jim Hopper et l’homme derrière la chemise hawaïenne.

« Je suis vraiment une sorte de rat de la ville de New York. J’aimais ma liberté, mon indépendance. Et puis c’est vraiment cette partie (Jim Hopper) qui a beaucoup changé cette perspective », David Harbour expliqué. « Le spectacle m’a en quelque sorte ouvert le cœur de différentes manières, et l’une des façons dont il l’a fait a commencé à me faire réaliser à quel point mon existence était mince sans famille. »

Le sien Choses étranges le personnage « devenant un père » à l’écran était également « quelque chose que mon subconscient criait clairement. Je pense que c’est en partie pourquoi les choses réussissent si bien, car il y a une alchimie unique entre l’interprète et le rôle », a poursuivi Harbour. « J’ai l’impression qu’il y avait quelque chose dans Hopper qui avait un profond besoin de famille, et il y avait quelque chose en moi qui l’avait aussi mais dont je n’étais même pas conscient. Lorsque j’ai commencé à explorer ce rôle, le rôle m’a permis de fais ça dans ma vraie vie », a-t-il déclaré.

Il a expliqué sur Jimmy Kimmel en direct !le mois dernier ce qui a tout cristallisé pour lui. « Nous roulions au début de la pandémie – elle a deux enfants, ces belles filles de 8 et 9 ans – et nous faisions du vélo dans le pays pour essayer de comprendre ce que nous allions faire pour l’année prochaine ou quelle que soit la durée. Et la petite chevauchait et elle disait : « David, papa, David, papa. » Parce que le D l’a rendue confuse », se souvient-il. « Et l’aîné a été très contrarié par ça, ce que je comprends. Elle s’est dit : ‘Ce n’est pas notre père ! Ce n’est pas notre père !' » Harbour a poursuivi : « Et puis le plus jeune a dit : ‘Eh bien, qu’est-ce qu’il est ? Il est genre de notre père. Elle dit : ‘Non, il ne l’est pas, c’est notre beau-père.’ Et elle dit : ‘Qu’est-ce qu’il est ?’ Et elle dit : ‘C’est juste un gars dans nos vies !' »

Il a également dit qu’il n’avait qu’une scène ou deux à terminer pour la prochaine saison de Choses étranges sur Netflix, et qu’ils devraient être terminés d’ici août. Il n’y a toujours pas de date de sortie fixée, bien sûr, mais nous connaissons la vie de Hopper et le titre énigmatique du premier épisode, Chapter One: The Hellfire Club. Alors qu’ils prévoyaient une sortie en 2021, tous les signes pointent vers 2022.

Sujets : Choses étranges